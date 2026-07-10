Έκπληξη στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ: Φέρνει 35χρονο τερματοφύλακα για δεύτερη επιλογή

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ προχωρά σε μια απρόσμενη κίνηση κάτω από τα δοκάρια, καθώς συμφώνησε με τον έμπειρο Καρλ Ντάρλοου, ο οποίος αναμένεται να αποτελέσει τον αναπληρωματικό τερματοφύλακα της ομάδας.

Σε μία μεταγραφή που λίγοι περίμεναν, η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ αποφάσισε να επενδύσει στην εμπειρία, καταλήγοντας σε συμφωνία με τον 35χρονο Καρλ Ντάρλοου.

Ο Άγγλος γκολκίπερ έμεινε πρόσφατα ελεύθερος από τη Λιντς και ετοιμάζεται να μετακομίσει στο «Ολντ Τράφορντ», όπου θα πλαισιώσει τον βασικό τερματοφύλακα, Σένε Λάμενς, μετά και την αναμενόμενη αποχώρηση του Αλτάι Μπαγιντίρ.

Σύμφωνα με τα αγγλικά δημοσιεύματα, οι άνθρωποι της Γιουνάιτεντ αναζητούσαν έναν ποδοσφαιριστή με μεγάλη εμπειρία, ικανό να προσφέρει ασφάλεια όταν χρειαστεί, αλλά και να καλύπτει τα κριτήρια της UEFA ως γηγενής παίκτης για τη λίστα του Champions League.

Ο Ντάρλοου διαθέτει πολυετή παρουσία στο αγγλικό ποδόσφαιρο, έχοντας αγωνιστεί σε υψηλό επίπεδο με αρκετές ομάδες της Premier League και της Championship, γεγονός που έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην επιλογή του από τον Μάικλ Κάρικ και το τεχνικό επιτελείο των «κόκκινων διαβόλων».

Παρότι δεν προορίζεται για βασικός, η προσθήκη του θεωρείται σημαντική, καθώς η Γιουνάιτεντ θέλει να διαθέτει αξιόπιστες λύσεις σε όλες τις θέσεις ενόψει μιας απαιτητικής σεζόν με υποχρεώσεις σε Αγγλία και Ευρώπη.