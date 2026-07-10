Θεσσαλονίκη: Τρεις συλλήψεις για τη φονική εμπρηστική επίθεση - Οι βαριές κατηγορίες

Στα χέρια των Αρχών ένας 29χρονος και μια 26χρονη, οι οποίοι φέρονται ως οι φυσικοί αυτουργοί που τοποθέτησαν τους μηχανισμούς, καθώς και ένας 24χρονος.

Σε τρεις συλλήψεις προχώρησε η Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία, έπειτα από συντονισμένες επιχειρήσεις σε Θεσσαλονίκη και Χανιά, για τις εμπρηστικές επιθέσεις που σημειώθηκαν πριν από εννέα ημέρες και είχαν ως τραγικό απολογισμό τον θάνατο της Βάγιας Νέστορα.

Στα χέρια των Αρχών βρίσκονται ένας 29χρονος και μια 26χρονη, οι οποίοι φέρονται ως οι φυσικοί αυτουργοί που τοποθέτησαν τους μηχανισμούς, καθώς και ένας 24χρονος, ο οποίος κατηγορείται για παροχή καταφυγίου.

Το χρονικό των συλλήψεων και οι ρόλοι των κατηγορουμένων

Ο 29χρονος εντοπίστηκε και προσήχθη τα ξημερώματα της Παρασκευής έξω από το σπίτι του στην οδό Βενιζέλου στη Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με ρεπορτάζ της ΕΡΤ, οι Αρχές θεωρούν πως εκείνος ήταν ο άνθρωπος που τοποθέτησε τη σακούλα με το γκαζάκι ανάμεσα στη μάσκα και το ντεπόζιτο του αυτοκινήτου, η έκρηξη του οποίου οδήγησε στον θάνατο τη μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα.

Σχεδόν ταυτόχρονα, η 26χρονη εντοπίστηκε από τους αστυνομικούς σε παραλία της Παλαιόχωρας στα Χανιά. Όπως έγινε γνωστό, η νεαρή κοπέλα διέφυγε στην Κρήτη μόλις πληροφορήθηκε τον θάνατο της Βάγιας Νέστορα και φιλοξενήθηκε σε σπίτι φίλων της, χωρίς ωστόσο να τους αποκαλύψει τον πραγματικό λόγο του ταξιδιού της.

Όσον αφορά τον 24χρονο, κατηγορείται ότι παραχώρησε τα κλειδιά σπιτιού που ανήκει σε συγγενείς του στους δύο φερόμενους ως δράστες. Πάντως, ο συνήγορός του δήλωσε ότι ο νεαρός δεν έχει καμία σχέση με τον αναρχικό χώρο και δεν γνωρίζει τους συγκατηγορουμένους του.

Στο μικροσκόπιο δύο υποομάδες - Βαρύ το κατηγορητήριο

Η εξάρθρωση των τριών προσώπων ήταν αποτέλεσμα συνδυαστικής έρευνας της Αντιτρομοκρατικής μέσω βιντεοληπτικού υλικού. Από την ανάλυση των καμερών ασφαλείας, οι αρχές κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι για τις συνολικά τρεις επιθέσεις έδρασαν δύο διαφορετικές υποομάδες.

Η πρώτη ομάδα χτύπησε την πολυκατοικία της οικογένειας Νέστορα, ενώ η δεύτερη υποομάδα, αποτελούμενη από ακόμη τρία άτομα που ταυτοποιήθηκαν πρόσφατα μέσω DNA, είχε τοποθετήσει γκαζάκια στα σπίτια των στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, Ζήση Ιωακείμωβιτς και Σάββα Αναστασιάδη. Οι τρεις τελευταίοι δεν έχουν συλληφθεί, όμως οι αρχές βρίσκονται πολύ κοντά στον εντοπισμό τους.

Οι τρεις συλληφθέντες, που κρατούνται στο Αστυνομικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης, αναμένεται να εξεταστούν από κλιμάκιο της Αντιτρομοκρατικής που ταξίδεψε από την Αθήνα και το πρωί του Σαββάτου θα οδηγηθούν ενώπιον του Εισαγγελέα. Η δικογραφία που έχει σχηματιστεί σε βάρος τους αφορά τα κακουργήματα της ανθρωποκτονίας με πρόθεση και με δόλο, υπό την επιβαρυντική περίσταση της τρομοκρατικής πράξης.

Τέλος, στα Χανιά τα μέτρα ασφαλείας γύρω από το Αστυνομικό Μέγαρο παραμένουν δρακόντεια, καθώς έχει προγραμματιστεί συγκέντρωση διαμαρτυρίας από συλλογικότητες του αντιεξουσιαστικού χώρου.

Πηγή: ethnos.gr