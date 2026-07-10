Marfin: Την Τρίτη η απολογία των δύο συλληφθέντων - Πώς οι αρχές έφτασαν στην σύλληψή τους

Την Τρίτη 14 Ιουλίου, θα οδηγηθούν ενώπιον της 3ης τακτικής ανακρίτριας για να απολογηθούν, οι δύο 42χρονοι που συνελήφθησαν σήμερα για τον φονικό εμπρησμό της Marfin.

Λίγο μετά τις 17:00 το απόγευμα της Παρασκευής, οι δύο άνδρες μεταφέρθηκαν υπο δρακόντια μέτρα ασφαλέιας, από την ΓΑΔΑ, στα δικαστήρια της Ευελπίδων, με το ένταλμα της σύλληψής τους να αφορά στο αδίκημα της ανθρωποκτονίας από πρόθεση κατά συρροή. Τα υπόλοιπα αδικήματα που περιλαμβάνονταν στην αρχική δικογραφία εκτιμάται ότι έχουν υποπέσει σε παραγραφή λόγω παρέλευσης του χρόνου.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, βασικό τους αίτημα ήταν να επικοινωνήσουν και να έχουν την παρουσία των δικηγόρων τους.

Οι δυο κατηγορούμενοι ζήτησαν από την ανακρίτρια προθεσμία για την Τρίτη προκειμένου να προετοιμάσουν τις απολογίες τους.

Οι δύο συνελήφθησαν τις πρωινές ώρες σήμερα. Ο ένας εντοπίστηκε και συνελήφθη στα Άνω Λιόσια, όπου διέμενε, ενώ ο δεύτερος συνελήφθη στην περιοχή των Πατησίων, σε διαμέρισμα βραχυχρόνιας μίσθωσης που χρησιμοποιούσε.

Σύμφωνα με την Ελληνική Αστυνομία, οι δύο άνδρες, ηλικίας 42 ετών σήμερα, καθώς και μία γυναίκα 46 ετών, φέρονται να συμμετείχαν στον σχεδιασμό και την εκτέλεση της εμπρηστικής επίθεσης στο υποκατάστημα της Marfin Egnatia Bank.

Η 46χρονη γυναίκα, σήμερα βρίσκεται στο εξωτερικό. Για την περίπτωσή της αναμένεται η έκδοση διεθνούς εντάλματος σύλληψης, ώστε, εφόσον εντοπιστεί και συλληφθεί, να κινηθούν οι διαδικασίες έκδοσής της στην Ελλάδα και να λογοδοτήσει ενώπιον της ελληνικής Δικαιοσύνης.

Πώς οι Αρχές έφτασαν στα ίχνη τους

Επί ενάμιση χρόνο συγκέντρωναν νέο υλικό οι αστυνομικοί του ελληνικού FBI, το οποίο τελικά οδήγησαν στη σύλληψη των δύο ατόμων.

Ένα ανώνυμο ηλεκτρονικό μήνυμα προς τη νεοσύστατη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (ΔΑΟΕ), το λεγόμενο «ελληνικό FBI», αποτέλεσε το κλειδί για την ανάσυρση της υπόθεσης από το αρχείο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στο συγκεκριμένο email κατονομάζονταν τρία συγκεκριμένα πρόσωπα, καθώς και άλλα μέλη που φέρεται να ανήκουν στην ίδια ομάδα.

Η πληροφορία αξιολογήθηκε ως εξαιρετικά σοβαρή από τους αξιωματικούς της υπηρεσίας, οι οποίοι ξεκίνησαν έναν νέο κύκλο ερευνών στο υλικό της παλιάς δικογραφίας.

Αναζητώντας τα ίχνη των τριών, οι διωκτικές αρχές τους εντόπισαν κατηγορούμενους σε άλλη δικογραφία. Προχωρώντας σε μια εξονυχιστική συγκριτική ανάλυση του οπτικού και ανακριτικού υλικού, οι Αρχές κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι τα πρόσωπα αυτά φέρουν τα ίδια ακριβώς χαρακτηριστικά (ειδική αμφίεση, σωματότυπο και ιδιαίτερα γνωρίσματα) με τους δράστες του εμπρησμού της Marfin.

Οι αστυνομικοί του ελληνικού FBI έχουν συγκεντρώσει νέο υλικό από φωτογραφίες και βίντεο και έχουν καταφέρει να εντοπίσουν το πρώτο γκρουπ, των οκτώ ατόμων που συμμετείχαν στην επίθεση στην Marfin.

Οι Αρχές κατάφεραν να τους απομονώσουν, να εντοπίσουν τα ρούχα που φορούσαν και τα σακίδια που κουβαλούσαν. Όμως είχαν καλυμμένα με μάσκες τα χαρακτηριστικά τους.

Διακοπές με τα ίδια ρούχα της επίθεσης έκανε συλληφθείς

Ανέσυραν από το αρχείο όλες τις δικογραφίες, όπως το φωτογραφικό υλικό και άρχισαν να ψάχνουν άτομα με τα ίδια ρούχα και τα ίδια σακίδια.

Μετά από μία λεπτομερή ανάλυση στα εγκληματολογικά εργαστήρια εντόπισαν τα άτομα και είναι μάλιστα χαρακτηριστικό ότι ένας από τους συλληφθέντες έχει εντοπιστεί στις διακοπές του να φοράει τα ίδια ρούχα και να φέρει το ίδιο σακίδιο με αυτά που έφερε στην επίθεση στη Marfin.

Το χρονικό της τραγωδίας

Η τραγωδία της Marfin σημειώθηκε στις 5 Μαΐου του 2010, όταν κατά τη διάρκεια διαδηλώσεων κατά των οικονομικών μέτρων για την υπογραφή της δανειακής σύμβασης, ομάδα αγνώστων, έριξε βόμβες μολότοφ στην τράπεζα την ώρα που βρίσκονταν μέσα σε αυτήν περίπου25-30 εργαζόμενοι.

Οι περισσότεροι κατάφεραν να διαφύγουν, πέντε άτομα διέσωσε η Πυροσβεστική, τρεις όμως άνθρωποι πέθαναν από ασφυξία λόγω των τοξικών αναθυμιάσεων και του πυκνού καπνού.

Ήταν η Αγγελική Παπαθανασοπούλου (32 ετών-έγκυος 4 μηνών), ο Επαμεινώνδας Τσάκαλης, 36 ετών και η Παρασκευή Ζούλια, 35 ετών.

Πηγή: cnn.gr