Λούνεϊ: Για αυτό επέλεξε τους Λέικερς και όχι τους Νικς

Γνωστοί έγιναν οι λόγοι που ο Κέβον Λούνεϊ επέλεξε να συνεχίσει την καριέρα του στους Λος Άντζελες Λέικερς και όχι στους Νιου Γιορκ Νικς.

Ο Κέβον Λούνεϊ κυκλοφορούσε ελεύθερος στην αγορά και τελικά συμφώνησε με τους Λος Άντζελες Λέικερς, παρά το ενδιαφέρον που είχαν εκδηλώσει οι Νιου Γιορκ Νικς.

Όπως αναφέρει ο Ντέιβ ΜακΜέναμιν, η ευκαιρία να αγωνιστεί με τους Λούκα Ντόντσιτς και Όστιν Ριβς έπαιξε ρόλο, με τον έμπειρο σέντερ να θεωρεί πως θα έχει την ευκαιρία να «ανθίσει». Μάλιστα, ο γνωστός δημοσιογράφος ανέφερε πως ο Λούνεϊ θεωρεί πως τα half-court sets των Λέικερς ταιριάζουν με αυτά που εφάρμοζε όσο ήταν στους Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς

Τέλος, ο Μπρετ Σίεγκλ τονίζει ότι το γεγονός πως θα έχει ξεκάθαρο ρόλο ως back-up του Ουόκερ Κέσλερ έπαιξε επίσης ρόλο, γνωρίζοντας πως αποτελεί ένα διαφορετικό προφίλ από τον πρώην παίκτη τον Γιούτα Τζαζ και έτσι θα πάρει ευκαιρίες από τον Τζέι Τζέι Ρέντικ.