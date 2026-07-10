Αντεγέμι σε τιμή... ευκαιρίας η Μπαρτσελόνα!

H Μπορούσια Ντόρτμουντ κάνει... δώρο τον 24χρονο Γερμανό δεξιό winger και η Μπαρτσελόνα γεμίζει την επίθεσή της!

Νωρίς την Παρασκευή διαβάσατε για το deal της Μπαρτσελόνα με τον Καρίμ Αντεγέμι.

Το απόγευμα έδωσε τη συγκατάθεση και η Ντόρτμουντ, ώστε ο 24χρονος winger να μετακομίσει στη Βαρκελώνη με 22 -μπροστά- συν 7 εκατομμύρια ευρώ σε μπόνους για την κατάκτηση τίτλων και τις συμμετοχές! Άξιο αναφοράς το 35% σε μεταπώληση.

Σημαντικό ρόλο έπαιξε η θέληση του παίκτη να φορέσει μόνο τα «μπλαουγκράνα», έτσι θα βάλει άμεσα την υπογραφή του σε πενταετές συμβόλαιο. Στη Βεστφαλία κατέγραψε 36 γκολ και 25 ασίστ σε 146 εμφανίσεις, αφού μεταπήδησε από τη Σάλτσμπουργκ το 2022.

🔵🔴🇩🇪 The exclusive story of the day: Karim Adeyemi to Barcelona, here we go. ⚡️ pic.twitter.com/KaG0ayNGQ1 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 10, 2026