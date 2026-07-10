Αντεγέμι σε τιμή... ευκαιρίας η Μπαρτσελόνα!

Νωρίς την Παρασκευή διαβάσατε για το deal της Μπαρτσελόνα με τον Καρίμ Αντεγέμι.
Το απόγευμα έδωσε τη συγκατάθεση και η Ντόρτμουντ, ώστε ο 24χρονος winger να μετακομίσει στη Βαρκελώνη με 22 -μπροστά- συν 7 εκατομμύρια ευρώ σε μπόνους για την κατάκτηση τίτλων και τις συμμετοχές! Άξιο αναφοράς το 35% σε μεταπώληση.
Σημαντικό ρόλο έπαιξε η θέληση του παίκτη να φορέσει μόνο τα «μπλαουγκράνα», έτσι θα βάλει άμεσα την υπογραφή του σε πενταετές συμβόλαιο. Στη Βεστφαλία κατέγραψε 36 γκολ και 25 ασίστ σε 146 εμφανίσεις, αφού μεταπήδησε από τη Σάλτσμπουργκ το 2022.
🔵🔴🇩🇪 The exclusive story of the day: Karim Adeyemi to Barcelona, here we go. ⚡️ pic.twitter.com/KaG0ayNGQ1— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 10, 2026
🚨💥 Karim Adeyemi to FC Barcelona - DONE DEAL ✔️— Florian Plettenberg (@Plettigoal) July 10, 2026
Full agreement reached with Borussia Dortmund. EXCL DET: €22m fixed plus €9m in add-ons + 35 % sell-on clause.
Medical scheduled. Adeyemi is set to sign a five-year contract, post @FabrizioRomano. Strongly wanted by Hansi… pic.twitter.com/NiIifDDotB