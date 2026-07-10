Η νέα Γκρασχόπερς του Πέτερ Τσάιντλερ έρχεται στη Λεωφόρο

Ο Παναθηναϊκός πραγματοποιεί το βράδυ του Σαββάτου (11/7) τα ανεπίσημα αποκαλυπτήρια της νέας χρονιάς ενώπιων των οπαδών του και θα έχει απέναντι την ελβετική ομάδα που παρουσιάζεται με νέο προπονητή, αρκετές αλλαγές στο ρόστερ και διαφορετική αγωνιστική φιλοσοφία.

Η Γκρασχόπερς θα είναι η αντίπαλος του Παναθηναϊκού το βράδυ του Σαββάτου (11/7) στη Λεωφόρο, στα ανεπίσημα…αποκαλυπτήρια του Τριφυλλιού μπροστά στο κοινό του κι εν όψει της νέας σεζόν.

Απέναντί τους θα βρεθεί ένας ιστορικός σύλλογος του ελβετικού ποδοσφαίρου, ο οποίος επιχειρεί να αφήσει πίσω του μία δύσκολη χρονιά και να παρουσιάσει ένα εντελώς διαφορετικό αγωνιστικό πρόσωπο.

Η περσινή σεζόν μόνο εύκολη δεν ήταν για τη Γκρασχόπερς. Η ομάδα της Ζυρίχης τερμάτισε στην 11η θέση στην πρώτη κατηγορία της Ελβετίας και χρειάστηκε να δώσει μάχη για την παραμονή της, επιβεβαιώνοντας πως απέχει αρκετά από τις εποχές που πρωταγωνιστούσε εντός συνόρων.

Νέα εποχή στον πάγκο

Η σημαντικότερη αλλαγή έγινε στον πάγκο, με την πρόσληψη του Πέτερ Τσάιντλερ. Ο 62χρονος Γερμανός τεχνικός διαθέτει μεγάλη εμπειρία στο ελβετικό ποδόσφαιρο, έχοντας αφήσει εξαιρετικό έργο για μια εξαετία (2018-24) στη Σεντ Γκάλεν.

Το φετινό καλοκαίρι ανέλαβε την αποστολή να επαναφέρει τη Γκρασχόπερς σε πιο ανταγωνιστική τροχιά.

Η φιλοσοφία του βασίζεται σε ομάδες που πιέζουν ψηλά, παίζουν με ένταση και επιχειρούν να έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο στο παιχνίδι, στοιχεία που οι άνθρωποι του συλλόγου θέλουν να δουν ξανά μετά από αρκετές δύσκολες σεζόν.

Λίφτινγκ στο ρόστερ

Η Γκρασχόπερς προχώρησε σε μεγάλη ανανέωση του έμψυχου δυναμικού της το φετινό καλοκαίρι. Δεν διαθέτει κάποιο μεγάλο αστέρι, ωστόσο στηρίζεται σε ένα νεανικό σύνολο με αρκετούς ποδοσφαιριστές που θεωρούνται εξελίξιμα πρότζεκτ.

Ο πιο πολύτιμος παίκτης του ρόστερ είναι ο τερματοφύλακας Τζάστιν Χάμελ, με χρηματιστηριακή αξία 1,5 εκατ. ευρώ, αποτελώντας μία από τις πιο σταθερές παρουσίες της ομάδας τα τελευταία χρόνια.

Στην επίθεση ξεχωρίζουν ο Άγγλος φορ Λουκ Πλαντζ και ο Ελβετός Νικόλας Μούτσι, ενώ στα άκρα της μεσαίας γραμμής ο 22χρονος Σιμόνε Στρόσιο συγκαταλέγεται επίσης στους πιο ποιοτικούς παίκτες του ρόστερ.

Στην άμυνα, ποντάρει πολλά στους Μουχαμέντ Ελ Μπασίρ Νγκομ και Λούκα Μικούλιτς, οι οποίοι προορίζονται να αποτελέσουν το βασικό δίδυμο στο κέντρο της άμυνας.