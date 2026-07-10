Athens Kallithea: Ενίσχυση στον άξονα με Μπαουτίστα

Η Athens Kallithea ανακοίνωσε την απόκτηση του Ισπανού μέσου, Κέβιν Μπαουτίστα, ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Η Athens Kallithea FC ανακοινώνει την απόκτηση του μέσου Kevin Bautista, 27 ετών, μετά την ολοκλήρωση της συνεργασίας του με την ισπανική Real Avilés.

Ο Bautista, ένας box-to-box μέσος ύψους 1,87 μ., προέρχεται από την καλύτερη σεζόν της καριέρας του, έχοντας πετύχει εννέα γκολ και μοιράσει τέσσερις ασίστ στην τρίτη κατηγορία της Ισπανίας.

Γεννημένος στη Σεβίλλη, ο Bautista πέρασε τα πρώτα χρόνια της καριέρας του στις ομάδες υποδομής της ανδαλουσιανής Κόρδοβα CF. Μετά από παραγωγικές χρονιές στην τέταρτη κατηγορία με τις Atlético Sanluqueño και San Roque de Lepe, μεταγράφηκε στη Real Avilés, όπου συνέβαλε άμεσα στην άνοδο της ομάδας, καταγράφοντας 34 συμμετοχές στο πρωτάθλημα και τέσσερα γκολ τη σεζόν 2024/25.

Την περασμένη αγωνιστική περίοδο, είχε ακόμα μεγαλύτερη πρόοδο και αναδείχθηκε σε έναν από τους κορυφαίους μέσους της τρίτης κατηγορίας, με τις 13 συμμετοχές του σε γκολ (γκολ/ασίστ) να είναι η 12η καλύτερη επίδοση στο πρωτάθλημα και η κορυφαία ανάμεσα σε όλους τους μέσους.

Καλωσήρθες, Kevin».