Μουρίνιο: «Έχω αποστολή, όχι να είμαι απλά ο προπονητής της Ρεάλ Μαδρίτης»

Ο Πορτογάλος έπιασε δουλειά στο προπονητικό κέντρο «Βαλντεμπέμπας» και δημοσίευσε την πρώτη φωτογραφία με τη φανέλα της «Βασίλισσας», γράφοντας «Vamos»!

Ο Πορτογάλος προπονητής προσγειώθηκε στη Μαδρίτη σήμερα το πρωί και πήγε κατευθείαν στο προπονητικό κέντρο της Ρεάλ, όπως αναφέρει η ισπανική εφημερίδα, «Marca». Θα χρησιμοποιήσει το Σαββατοκύριακο για να ετοιμάσει τα πάντα πριν από την έναρξη της προετοιμασίας, η οποία έχει προγραμματιστεί για τη Δευτέρα 13 Ιουλίου.

Εκείνη την ημέρα, οι διαθέσιμοι παίκτες θα επιστρέψουν και θα υποβληθούν στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις. Θα είναι, μάλιστα, η πρώτη τους συνάντηση μαζί του.

Οι πρώτες δηλώσεις του Ζοζέ Μουρίνιο στο «Realmadrid TV»:

«Δουλεύουμε σκληρά εδώ και πολύ καιρό με τη δομή του συλλόγου σε διαφορετικά επίπεδα. Σήμερα, μπορείς να εργαστείς εξ' αποστάσεως επειδή η τεχνολογία μας βοηθάει τρομερά, και σήμερα ήταν πρακτικά θέμα να φτάσουμε και να "πάρουμε τον έλεγχο" όλων όσων έχουν γίνει και αυτών που πρέπει ακόμα να κάνουμε.

Τα λόγια δεν αρκούν γιατί είναι σαν μια αποστολή. Δεν έχει να κάνει με το να ανησυχώ για τον εαυτό μου ή αν θα κερδίσω πολλά ή λίγα. Είμαι εδώ για να βοηθήσω όλους να γίνουν καλύτεροι: παίκτες, προσωπικό, για να δημιουργήσω μια κουλτούρα εργασίας, ευθύνης, φιλοδοξίας και κάτι που γνωρίζω καλά, που είναι η ευθύνη και η τιμή του να εργάζομαι για τη Ρεάλ Μαδρίτης. Μου αρέσει πολύ αυτή η ιδέα. Δεν έχει να κάνει με το να εργάζομαι στη Ρεάλ Μαδρίτης, αλλά με το να εργάζομαι για τη Ρεάλ Μαδρίτης. Και με αυτό το πνεύμα προσανατολισμένο στην αποστολή βρίσκομαι εδώ.

Πρέπει να προσεγγίσουμε τις επόμενες δύο εβδομάδες με θετική στάση, επειδή, προφανώς, θα ήθελα να έχω όλους τους παίκτες εδώ. Πρέπει να το δούμε με θετικό τρόπο, δηλαδή να γνωρίσουμε τα παιδιά με τα οποία θα συνεργαστώ και να έχουν την ευκαιρία να με γνωρίσουν. Κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας, πολλά από αυτά τα παιδιά θα είναι εδώ στην Ακαδημία και μου αρέσει επίσης να συμμετέχω και να βοηθάω στην ανάπτυξη αυτής της περιοχής. Είμαστε εδώ και θα φτάσουν μερικοί νικητές του Μουντιάλ.

Με πολλή αυτοπεποίθηση, με ένα βαθύ συναίσθημα ότι αγαπώ αυτόν τον σύλλογο. Πάμε Ρεάλ Μαδρίτης και τίποτα άλλο!»