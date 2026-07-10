Λεμπρόν: Οι τρεις ομάδες που έχει στην κορυφή της λίστας του

Ο Λεμπρόν Τζέιμς ψάχνει τον επόμενο «σταθμό» του και φέρεται να έχει ξεχωρίσει τρεις ομάδες.

Ο Λεμπρόν Τζέιμς ανακοίνωσε πως δεν θα συνεχίσει στους Λος Άντζελες Λέικερς την καριέρα του και κατευθείαν έγινε ο πιο «καυτός» free agent στο ΝΒΑ.

Οι περισσότερες ομάδες του «μαγικού κόσμου» θέλουν να υπογράψουν τον «Βασιλιά» και φαίνεται πως ο 41χρονος θρύλος έχει ξεχωρίσει τρεις ομάδες.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον Σαμς Σαράνια, ο Λεμπρόν έχει στην κορυφή της λίστας του τους Κλίβελαντ Καβαλίερς, Μαϊάμι Χιτ και Φιλαδέλφεια Σίξερς.

Φυσικά, στην… κούρσα υπάρχουν και άλλες ομάδες, όπως οι Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς και οι Μινεσότα Τίμπεργουλβς, με τους πάντες να αναμένουν την απόφαση του Τζέιμς.