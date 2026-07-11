Το πλάνο του Ομπράντοβιτς, οι ρόλοι και η αναζήτηση που… αλλάζει!

Ο Παναθηναϊκός Aktor κινείται στην «μετα - Όσμαν» εποχή και στο τέλος της ημέρας αυτό που μετράει για τους «πράσινους» είναι το τι θέλει ο κορυφαίος προπονητής όλων των εποχών, ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς.

Η είδηση - βόμβα της μεταγραφής του Τζέντι Όσμαν στον ΠΑΟΚ «έσκασε» σαν κεραυνός εν αιθρία στην μπασκετική αγορά. Πρόκειται για μια υπόθεση με τρομερό ενδιαφέρον, η οποία πρέπει να αναλυθεί διεξοδικά.

Για να συμβεί, όμως, αυτό, οφείλουμε να πάρουμε όλα τα δεδομένα με χρονολογική σειρά. Μόνο τότε θα είμαστε σε θέση να δούμε την κατάσταση με «νηφαλιότητα» και να βγάλουμε πιο λογικά συμπεράσματα.

Δεδομένο Νο. 1: Μέχρι και το πρωί της Παρασκευής (10/7) οι «πράσινοι» δεν είχαν σκοπό να δώσουν τον Τζέντι Όσμαν σε καμία ομάδα. Πρόκειται για μια σκέψη που πρόσφατα επιβεβαίωσε και ο GM της Αναντολού Εφές, που δήλωσε πως οι Τούρκοι βρήκαν... κλειστή την πόρτα των επτά φορές πρωταθλητών Ευρώπης, όταν τους ρώτησαν για τον πρώην NBAer. Ωστόσο, ο Δημήτρης Κοντός είχε ξεκαθαρίσει πριν από μερικές εβδομάδες μιλώντας στο "Center Fox" πως κουβέντα για αποχωρήσεις θα γίνει μόνο αν το ζητήσουν οι ίδιοι παίκτες. Αυτό ήταν και το σημείο - κλειδί, που άλλαξε τις τελευταίες ώρες.

Δεδομένο Νο. 2: Ο ΠΑΟΚ έβαλε πολύ βαθιά το χέρι στην τσέπη και κατέθεσε 4 (!) προτάσεις στον Παναθηναϊκό Aktor μέχρι να λάβει το «πράσινο φως» για να... πυροδοτήσει τη «βόμβα Όσμαν». Οι «ασπρόμαυροι» ξεκίνησαν από το 1 εκατ. ευρώ ως buy out, ανέβηκαν στο 1,5 και συνέχισαν με 1,75. Σε όλες τις προτάσεις τους εισέπρατταν την αρνητική απάντηση του «τριφυλλιού». Είναι προφανές πως η 4η πρόταση (2 εκατ. ευρώ) έγινε αποδεκτή από τους Κυπελλούχους Ελλάδας διότι οι Θεσσαλονικείς είχαν ένα πολύ ισχυρό χαρτί στις διαπραγματεύσεις: τη θέληση του ίδιου του παίκτη.

Δεδομένο Νο. 3: Ο Όσμαν, ως αρχηγός της εθνικής Τουρκίας, δεν ήθελε να επιστρέψει στην πατρίδα του και να ενταχθεί στο ρόστερ της Φενέρμπαχτσε ή της Αναντολού Εφές. Μάλιστα, η δεύτερη του έδινε χρήματα κοντά σε αυτά που του προσφέρει ο ΠΑΟΚ. Ο 31χρονος σμολ φόργουορντ έπαιρνε 1,8 εκατ. ευρώ στο "T-Center" και δεν αποκλείεται να έβρισκε μια βελτιωμένη πρόταση από τον Παναθηναϊκό Aktor εντός της σεζόν, αφού το συμβόλαιό του ολοκληρωνόταν το καλοκαίρι του '27. Όμως και ο ίδιος κατάλαβε πως το... χαλί εκατομμυρίων που του έστρωσε η ομάδα του Αντρέα Τρινκιέρι (9 εκατ. ευρώ για τρία χρόνια) ήταν πολύ δύσκολο να το προσπεράσει.

Δεδομένο Νο. 4: Οι Ζέλικο Ομπράντοβιτς και Δημήτρης Γιαννακόπουλος επικοινώνησαν μαζί του. Ο Σέρβος τεχνικός του εξήγησε τον ρόλο που θα έχει τη νέα σεζόν αν μείνει στους «πράσινους». Όμως, η θέληση του Όσμαν να πάει σε μια ομάδα που θα είναι το Νο. 1 στο πλάνο της ήταν εκείνη που έπαιξε καθοριστικό ρόλο (σε συνδυασμό φυσικά και με το οικονομικό σκέλος). Θέληση που έγινε απόλυτα σεβαστή από τον ιδιοκτήτη της ΚΑΕ, μετά το τηλεφώνημά του απευθείας στον παίκτη την Παρασκευή. Την ίδια ώρα, ο προπονητής φάνηκε πως δεν... καιγόταν για την παραμονή του 31χρονου σμολ φόργουορντ, ίσως και για λόγους χημείας. Δεδομένα, όμως, ο Παναθηναϊκός Aktor γνωρίζει πως δεν μπορεί να κρατήσει με το... έτσι θέλω έναν αθλητή, ούτε θέλει να έχει δυσαρεστημένους παίκτες στο ρόστερ του. Αφού, λοιπόν, ο Όσμαν ήθελε να «κατέβει» ένα αγωνιστικό επίπεδο και να πάρει τη... σακούλα με τα χρήματα, οι «πράσινοι» δεν μπορούσαν να κάνουν κάτι γι' αυτό.

Τι χάνει ουσιαστικά ο Παναθηναϊκός με την αποχώρηση του Όσμαν; Ποια είναι η εικόνα στις θέσεις των φόργουορντ; Τι ψάχνει ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς στην αγορά;

Για να έχουμε μια πλήρη εικόνα, θα πρέπει -και πάλι- να απαντήσουμε στα -δικαιολογημένα- ερωτήματα με τη σειρά.

- Ο Παναθηναϊκός Aktor χάνει έναν από τους καλύτερους σμολ φόργουορντ της Euroleague, έναν από τους πιο επιδραστικούς παίκτες του την τελευταία διετία. Δεν υπάρχει λόγος ούτε να «στρογγυλέψουμε» κάτι, ούτε -προφανώς- να υποβαθμίσουμε την ποιότητα του Όσμαν, η οποία δεν αμφισβητείται από κανέναν. Κυρίως, όμως, χάνει ένα παιδί που ήταν πολύ αγαπητό εντός των αποδυτηρίων, που έδινε το παράδειγμα με τη δουλειά του, ενώ παράλληλα είχε εξελιχθεί σε "vocal guy" σε στιγμές πίεσης.

- Από την άλλη, βέβαια, το «πράσινο ρόστερ» είναι τόσο γεμάτο στο «3» και στο «4», που η απουσία του Όσμαν σε ό,τι αφορά τα αγωνιστικά χαρακτηριστικά μπορεί να καλυφθεί και θα καλυφθεί. Αυτή τη στιγμή το «τριφύλλι» διαθέτει τους Ίζακ Μπόνγκα, Νίκο Ρογκαβόπουλο, Παναγιώτη Καλαϊτζάκη στο «3» και τους Νάιτζελ Χέις - Ντέιβις, Χουάντσο Ερνανγκόμεθ και Ντίνο Μήτογλου στο «4». Παράλληλα, οι «πράσινοι» έχουν την ευελιξία που τους δίνουν οι... πολυθεσίτες του ρόστερ. Βλέπετε, ο Γκερσόν Γιαμπουσέλε υπολογίζεται για το «5», αλλά μπορεί να κατέβει και στο «4», ενώ ο Τζέριαν Γκραντ μπορεί να χρησιμοποιηθεί στο «3» σε small ball σχήματα, όπως συνέβη την προηγούμενη διετία.

- Είναι λάθος να νομίζει κανείς πως ο Παναθηναϊκός Aktor αντικατέστησε τον Όσμαν με τον Μπόνγκα. Άλλωστε, όπως έχουμε εξηγήσει σε πολλές εκπομπές, ο Τούρκος σμολ φόργουορντ είναι καλύτερος από τον Γερμανό παίκτη. Ωστόσο, οι ομάδες είναι ένα «παζλ» και αυτό που πρέπει να κοιτάμε πρωτίστως είναι το fit και τα χαρακτηριστικά. Στην ουσία οι «πράσινοι» βάζουν τα στοιχεία που τους έλειπαν (σκληράδα, αμυντικό φίλτρο) με τον Μπόνγκα και αποχωρίζονται έναν πρωτοκλασάτο σκόρερ, του οποίου τη συνεισφορά μπορούν να βρουν από άλλες θέσεις του παρκέ.

- Ο Ομπράντοβιτς, που θέλει μεγάλο ρόστερ ενόψει της «γεμάτης» σεζόν που έρχεται όπως έχουμε υπογραμμίσει, διαπίστωσε πως πράγματι χρειαζόταν μια... αποσυμφόρηση στους φόργουορντ. Όμως, όταν ο Τούρκος επικοινώνησε στους «πράσινους» πως θέλει να πάει στον ΠΑΟΚ και το Eurocup, η απόφαση του οργανισμού και του «Ζοτς» ήταν αυτονόητη και αναμενόμενη. Με σεβασμό στον πρώην NBAer, αλλά και με εμπιστοσύνη στις πολλές και ποιοτικές λύσεις που ήδη υπάρχουν. Εδώ που τα λέμε, δεν μπορείς να κάνεις κι αλλιώς όταν ο ίδιος ο παίκτης ζητάει να αποχωρήσει, πόσω μάλλον όταν θέλει να το κάνει για να πάει ένα «κλικ» πιο χαμηλά. Η συζήτηση (και ενδεχομένως και η απόφαση) δεν θα ήταν η ίδια αν ο Όσμαν για παράδειγμα ζητούσε να πάει σε μια άμεση ανταγωνίστρια του «τριφυλλιού», τη Φενέρμπαχτσε.

- Πλέον, ο Παναθηναϊκός Aktor μπορεί να κινηθεί στην αγορά με... ακόμα πιο γεμάτο πορτοφόλι, σε ό,τι αφορά την ενίσχυσή του. Η σύμφωνη γνώμη του «Ζοτς» στο deal Όσμαν - ΠΑΟΚ δείχνει πως ο Σέρβος ήταν υπέρ της όποιας αποσυμφόρησης μπορούσε να έρθει σε αυτή τη φάση του καλοκαιρινού σχεδιασμού, για να βγουν καλύτερα τα λεπτά και οι ρόλοι. Οι Κυπελλούχοι Ελλάδας πρέπει να ενισχυθούν και θα το κάνουν, έχοντας μεγάλη οικονομική δυνατότητα στην αγορά, αλλά και την υπομονή να... χτυπήσουν, όταν τους παρουσιαστεί η ευκαιρία. Τα δεδομένα έχουν αλλάξει, αφού πριν από ένα 24ωρο το «τριφύλλι» έψαχνε έναν οργανωτή που θα... σουλουπώσει την περιφέρεια και τώρα ενδεχομένως μπορεί να ψάξει και παίκτη πρώτου επιπέδου. Ανάλογα, πάντα, με το τι θα δώσει η αγορά.

Πάντως, μιλώντας για ευκαιρίες και για να προεκτείνουμε το θέμα, αντιλαμβάνεται κανείς πως η παραπάνω εξέλιξη αποτελεί μια πρώτης τάξεως ευκαιρία για τον Νίκο Ρογκαβόπουλο. Ο Μπόνγκα θα βάλει αμυντική σκληράδα στο «3», όμως ο «Ρόγκα», στον οποίον πιστεύει πολύ ο «πράσινος οργανισμός» και έχει επενδύσει πάνω του, θα έχει την ευκαιρία να ξεχωρίσει. Ο διεθνής σουτέρ μπορεί να βελτιωθεί σε σπουδαίο βαθμό υπό τις οδηγίες του κορυφαίου όλων των εποχών και να πιάσει τα επόμενα χρόνια το πολύ υψηλό ταβάνι του. Εφόσον το «project Ρογκαβόπουλος» βγει στον βαθμό που το πιστεύουν και το περιμένουν στο «τριφύλλι», τότε το κέρδος του Παναθηναϊκού θα είναι τεράστιο.

Παράλληλα, η υπόθεση Όσμαν «μαθαίνει» στον κόσμο (αλλά και στα media) ότι... business is business. Καλώς ή κακώς, είναι ακόμα ένα παράδειγμα στη μεγάλη λίστα, ανεξαρτήτως χρωμάτων.

O Τζέντι δέθηκε με τους φίλους του Παναθηναϊκού, βρήκε ένα «σπίτι» στην Αθήνα και θεωρητικά είχε όσα ήθελε για να παραμείνει στο top επίπεδο της Ευρώπης. Όμως, το μπάσκετ για τους αθλητές είναι -και δικαίως- πρωτίστως η δουλειά τους. Στη Θεσσαλονίκη βρήκε ένα ασύλληπτο deal, αλλά και την προοπτική να είναι πρωταγωνιστής και να κάνει «θραύση» στο Eurocup. Άρπαξε, λοιπόν, την ευκαιρία και δικαίωμά του ήταν να το κάνει. No hard feelings.

Όσο για τον ΠΑΟΚ; Η μεταγραφή του Όσμαν είναι μία από τις «βόμβες» του καλοκαιριού στην ευρωπαϊκή αγορά, αλλά και της... 20ετίας σε ό,τι αφορά τις ομάδες της Θεσσαλονίκης. Οι «ασπρόμαυροι», που θα αγωνίζονται στο Eurocup, έκαναν την υπέρβαση όχι απλά με έναν παίκτη της Euroleague, αλλά με έναν από τους καλύτερους στη θέση του, που μέχρι πρότινος ανήκε σε μια ομάδα - διεκδικήτρια του τίτλου. Τόσο σε αγωνιστικό επίπεδο, όσο και σε level εντυπώσεων, ο ΠΑΟΚ δεν μπορούσε να κάνει πιο... ηχηρό μπαμ από την απόκτηση του Όσμαν.

Ο ΠΑΟΚ, λοιπόν, έκανε την υπέρβαση. Ο Όσμαν «ψήθηκε» με τα 9 εκατομμύρια που βρήκε στη Θεσσαλονίκη, αλλά και με τον πρωταγωνιστικό ρόλο που θα έχει στην Πυλαία. Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς γνώριζε πως χρειάζεται αποσυμφόρηση στις θέσεις των φόργουορντ και εμπιστεύεται πλήρως το υλικό που έχει στα χέρια του. Ο Παναθηναϊκός θα κινηθεί το προσεχές διάστημα στην αγορά για ενίσχυση, που θα προστεθεί στο ήδη «τρομακτικό» ρόστερ του.

Και κάπως έτσι, όλα τα... κομμάτια του παζλ μπαίνουν στη θέση τους και βρίσκεται η λογική πίσω από την είδηση - βόμβα. Χωρίς «τυμπανοκρουσίες» ή περιττές αναλύσεις, αλλά με γνώμονα το τι πραγματικά ισχύει.