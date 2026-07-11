ΝτεΡόζαν: Θέλει να πάει στο Λος Άντζελες, αλλά Λέικερς και Κλίπερς δεν… του κάνουν το χατίρι

Ο ΝτεΜάρ ΝτεΡόζαν θέλει να συνεχίσει την καριέρα μου στο Λος Άντζελες αλλά ούτε οι Λέικερς ούτε οι Κλίπερς ενδιαφέρονται για την απόκτησή του.

Ο ΝτεΜάρ ΝτεΡόζαν θα ήθελε να συνεχίσει την καριέρα του στο Λος Άντζελες αλλά φαίνεται πως κάτι τέτοιο δεν θα γίνει. Και αυτό γιατί σύμφωνα με τον Μπρετ Σίεγκλ ούτε οι Λέικερς ούτε οι Κλίπερς ενδιαφέρονται για την απόκτησή του.

«Ο ΝτεΜαρ ΝτεΡόζαν επιθυμεί να επιστρέψει στο Λος Άντζελες, και εκεί υπάρχουν, προφανώς, δύο ομάδες: οι Κλίπερς και οι Λέικερς. Μπορούμε να πούμε με βεβαιότητα αυτή τη στιγμή ότι οι Κλίπερς δεν ενδιαφέρονται για τον ΝτεΜάρ ΝτεΡόζαν. Δεν πρόκειται να τον επιδιώξουν ενεργά. Έχουν στραμμένο το βλέμμα τους σε άλλες επιλογές, ειδικά στους restricted free agents.

Και όσον αφορά τους Λος Άντζελες Λέικερς, ούτε αυτή η ομάδα ενδιαφέρεται για τον ΝτεΜάρ ΝτεΡόζαν. Δεν ταιριάζει με το σχέδιό τους για το τι προσπαθούν να χτίσουν γύρω από τον Λούκα Ντόντσιτς» ανέφερε ο γνωστός δημοσιογράφος.