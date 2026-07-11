Ρόδος: Απαλλαγή για τον κατηγορούμενο στην υπόθεση κτηνοβασίας με κατσίκα – «Δεν προέκυψαν στοιχεία»

Μία υπόθεση που είχε προκαλέσει «θύελλα» αντιδράσεων στη Ρόδο, φαίνεται πως οδηγείται σε διαφορετική κατάληξη από αυτή που αρχικά είχε δημιουργήσει η καταγγελία.

Η δικαστική διερεύνηση φτάνει στην τελική της ευθεία, με την Εισαγγελία να εισηγείται την απαλλαγή του κατηγορουμένου, καθώς από την αξιολόγηση του συνόλου των στοιχείων δεν προέκυψαν ενδείξεις που να στηρίζουν την αποδιδόμενη πράξη.

Συγκεκριμένα, ενώπιον του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Ρόδου οδηγήθηκε η δικογραφία για την καταγγελλόμενη σεξουαλική κακοποίηση ζώων, με την αντεισαγγελέα πλημμελειοδικών να προτείνει να μην γίνει κατηγορία σε βάρος του κατηγορουμένου, καθώς από κανένα στοιχείο δεν προέκυψαν ενδείξεις τέλεσης της πράξης.

Η δικαστική λειτουργός εισηγείται προς το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών Ρόδου να μη γίνει κατηγορία σε βάρος του κατηγορουμένου, ημεδαπού, κατοίκου Ψίνθου, κρίνοντας ότι από το σύνολο του αποδεικτικού υλικού δεν προέκυψαν ενδείξεις τέλεσης του αδικήματος για το οποίο διώχθηκε, όπως μεταδίδει η «Δημοκρατική».

Η υπόθεση περνά πλέον στα «χέρια» του αρμόδιου δικαστικού συμβουλίου, το οποίο θα αποφανθεί με βούλευμα για την τύχη της ποινικής δίωξης.

Η ποινική δίωξη εις βάρος του ημεδαπού ασκήθηκε για το αδίκημα της κακοποίησης ζώου κατ’ εξακολούθηση και συγκεκριμένα της σεξουαλικής κακοποίησης. Η πράξη φέρεται τελεσθείσα στη Ρόδο σε μη επακριβώς εξακριβωθείσες ημεροχρονολογίες, πάντως εντός του χρονικού διαστήματος μεταξύ Αυγούστου και Σεπτεμβρίου 2022.

Η παρέμβαση της εισαγγελίας εφετών Δωδεκανήσου

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η διαδρομή που ακολούθησε η δικογραφία μετά την ολοκλήρωση της ανάκρισης. Η εισαγγελία πρωτοδικών Ρόδου υπέβαλε στις 23 Μαρτίου 2026 τη δικογραφία προς τον εισαγγελέα εφετών Δωδεκανήσου, προκειμένου εκείνος να κρίνει αν συνέτρεχε περίπτωση εισαγωγής της υπόθεσης με απευθείας κλήση στο αρμόδιο δικαστήριο.

Η δικογραφία ωστόσο επεστράφη με παραγγελία της Αντεισαγγελέως Εφετών Δωδεκανήσου στις 15 Μαΐου 2026, με το σκεπτικό ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις για την παραπομπή του κατηγορουμένου στο ακροατήριο αναφορικά με τη διωκόμενη πράξη. Κατόπιν τούτου, η υπόθεση οδηγήθηκε στην οδό της περάτωσης με βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών.

Το χρονικό

Σύμφωνα με το περιεχόμενο της καταγγελίας, ο καταγγέλλων, συνταξιούχος αστυνομικός, υποστηρίζει ότι στις 3 Σεπτεμβρίου 2022, στην περιοχή της Παναγίας Ελεούσας στις Καλυθιές Ρόδου, παρακολούθησε τον κατηγορούμενο και τον είδε να προβαίνει σε σεξουαλική πράξη με κατσίκα, ισχυριζόμενος ότι τον κατέλαβε επ’ αυτοφώρω.

Κατά τους ισχυρισμούς του, το περιστατικό εκείνο δεν ήταν μεμονωμένο. Ο κατηγορούμενος φέρεται, πάντα κατά την καταγγελία, να είχε προβεί σε αντίστοιχες πράξεις κτηνοβασίας με κατσίκες και σε άλλες ανεξακρίβωτες ημερομηνίες, εντός του χρονικού διαστήματος από τον Αύγουστο έως τον Σεπτέμβριο του 2022.

Καθοριστικής σημασίας για την πορεία της υπόθεσης αναδείχθηκε ωστόσο ο τρόπος και κυρίως ο χρόνος με τον οποίο οι αιτιάσεις αυτές έφτασαν στις Αρχές. Ο καταγγέλλων δεν απευθύνθηκε άμεσα ούτε στην Αστυνομία ούτε στην εισαγγελία, αλλά υπέβαλε τις αιτιάσεις του προς την πρόεδρο φιλοζωικού συλλόγου της Ρόδου έναν χρόνο μετά τον φερόμενο ως χρόνο τέλεσης της πράξης.

Το χρονικό αυτό κενό, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι δεν προχώρησε σε σύλληψη του φερόμενου δράστη τη στιγμή του αυτοφώρου ούτε ζήτησε έγκαιρη κτηνιατρική εξέταση του ζώου, αποτέλεσε κατά την εισαγγελική κρίση βασικό στοιχείο της αποδεικτικής αδυναμίας της καταγγελίας.

Μετά την υποβολή της καταγγελίας ακολούθησε προκαταρκτική εξέταση και στη συνέχεια, στις 28 Μαΐου 2024, η άσκηση ποινικής δίωξης σε βαθμό κακουργήματος, με παραγγελία για διενέργεια κύριας ανάκρισης.

Ο κατηγορούμενος αρνήθηκε καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας τις αποδιδόμενες σε αυτόν πράξεις, με την υπεράσπισή του να έχει αναλάβει ο κ. Στέλιος Κιουρτζής.

Η εξέλιξη της απολογίας του ενώπιον του Β’ Τακτικού Ανακριτή Πλημμελειοδικών Ρόδου, κατά την οποία δεν επιβλήθηκε κανένα μέτρο δικονομικού καταναγκασμού, αποτέλεσε ήδη από τότε ένδειξη για την αποδεικτική εικόνα της δικογραφίας.

Το σκεπτικό της απαλλακτικής πρότασης

Στην πρότασή της η Αντεισαγγελέας Πρωτοδικών Ρόδου προχωρά σε αξιολόγηση του αποδεικτικού υλικού που συγκεντρώθηκε κατά την προκαταρκτική εξέταση και την κύρια ανάκριση, δηλαδή των καταθέσεων των μαρτύρων, των εγγράφων της δικογραφίας και της απολογίας του κατηγορουμένου.

Το συμπέρασμα είναι ότι δεν προέκυψαν ενδείξεις τέλεσης της αξιόποινης συμπεριφοράς που αποδόθηκε στον ημεδαπό.

Όπως επισημαίνεται, από κανένα στοιχείο της δικογραφίας δεν ενισχύθηκαν οι αιτιάσεις του καταγγέλλοντος περί σεξουαλικής κακοποίησης ζώων και συγκεκριμένα κατσικών εκ μέρους του κατηγορουμένου.

Η εισαγγελική αρχή αποδίδει ιδιαίτερη βαρύτητα στο γεγονός ότι οι αιτιάσεις υποβλήθηκαν προς την πρόεδρο τοπικού φιλοζωικού συλλόγου ένα χρόνο μετά τον φερόμενο χρόνο τέλεσης της πράξης, στοιχείο που αποδυναμώνει ουσιωδώς την αξιοπιστία της καταγγελίας.

Τα κενά της καταγγελίας κατά την εισαγγελική κρίση

Η εισαγγελική πρόταση εξετάζει και τη στάση του καταγγέλλοντος. Επιπλέον, υποστηρίζει ότι είδε τον κατηγορούμενο να προβαίνει σε σεξουαλική πράξη με κατσίκα και ότι τον κατέλαβε επ’ αυτοφώρω.

Ωστόσο, σύμφωνα με την πρόταση, δεν προχώρησε σε σύλληψη του φερόμενου δράστη ούτε κατήγγειλε άμεσα το περιστατικό στις αρμόδιες αρχές, ώστε να καταστεί δυνατή η άμεση κτηνιατρική εξέταση του ζώου.

Η παράλειψη αυτή, κατά την εισαγγελική εκτίμηση, στέρησε από την υπόθεση αντικειμενικό αποδεικτικό έρεισμα και άφησε τις αιτιάσεις χωρίς επιβεβαίωση από τρίτη πηγή ή πραγματικό στοιχείο.

Πηγή: newsbomb.gr