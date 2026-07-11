Μουντιάλ: Τα «φώτα» πάνω στον Μέσι, ώρα αποδείξεων για την Αγγλία

Δύο παιχνίδια περιέχει το σημερινό (11/7) μεταμεσονύκτιο πρόγραμμα του Μουντιάλ, που θα συνθέσουν το «παζλ» των ημιτελικών.

Μετά τις νίκες τους απέναντι σε Μαρόκο και Βέλγιο αντίστοιχα, Γαλλία και Ισπανία «σφράγισαν» το εισιτήριο για τα ημιτελικά, συνθέτοντας το πρώτο μεγάλο ζευγάρι της τετράδας.

Το δεύτερο εισιτήριο για τον τελικό θα διεκδικήσουν οι νικητές των αποψινών αναμετρήσεων, τα ξημερώματα της Κυριακής, με το Παγκόσμιο Κύπελλο να μπαίνει στην πιο κρίσιμη και συναρπαστική καμπή του.

Αγγλία, Νορβηγία, Αργεντινή και Ελβετία ρίχνονται στη μάχη των προημιτελικών με στόχο να εξασφαλίσουν το εισιτήριο της πρόκρισης στους «4» του κόσμου...

Νορβηγία - Αγγλία (00:00 / ΕΡΤ 1)

Η Νορβηγία αποτελεί μία από τις ευχάριστες εκπλήξεις του φετινού τουρνουά. Έχει κερδίσει τις εντυπώσεις μέχρι στιγμής, καθώς μετά την νίκη απέναντι στην Ακτή Ελεφαντοστού με 2-1, έκανε ιστορική εμφάνιση απέναντι στην Βραζιλία και την άφησε εκτός Μουντιάλ, επικρατώντας ξανά με 2-1.

Η Αγγλία τα βρήκε σκούρα απέναντι στο Μεξικό, όμως έδειξε μέταλλο νικητή και κατάφερε να επικρατήσει με 2-3, παίζοντας για κάτι παραπάνω από μισή ώρα με δέκα παίκτες στην εχθρική ατμόσφαιρα του Αζντέκα. Στην φάση των «32», αν και δυσκολεύτηκε, κατάφερε να κερδίσει με 2-1 το σκληροτράχηλο Κονγκό.

Οι πιθανές ενδεκάδες:

Νορβηγία (Σολμπάκεν): Νίλαντ, Ρίερσον, Άγερ, Χέγκεμ, Γουλφ, Μπεργκ, Μπέργκε, Όντεγκααρντ, Μπομπ, Σγιέλντερουπ, Χάαλαντ

Αγγλία (Τούχελ): Πίκφορντ, Σπενς, Κόνσα, Γκουέχι, Ο'Ράιλι, Άντερσον, Ράις, Σάκα, Μπέλινγχαμ, Γκόρντον, Κέιν

Αργεντινή - Ελβετία (04:00 / ΕΡΤ 1)

Η Αργεντινή έφτασε στα προημιτελικά μέσα από παιχνίδια-θρίλερ που κρίθηκαν στις λεπτομέρειες και μας προσέφεραν πλούσιο θέαμα. Στην φάση των «32» χρειάστηκε την παράταση για να καταφέρει να λυγίσει την εξαιρετική ομάδα του Πράσινου Ακρωτηρίου με 3-2, με τα «καρδιοχτύπια» να συνεχίζονται και κόντρα στην Αίγυπτο.

Ωστόσο, με καθοριστικά γκολ στα τελευταία λεπτά του αγώνα και με τον Μέσι να πραγματοποιεί άλλη μια ηγετική εμφάνιση, έκανε την απόλυτη ανατροπή και κέρδισε με το ίδιο σκορ.

Σε αντίθεση με την «αλμπισελέστε», η πορεία των Ελβετών στα νοκ-άουτ στηρίζεται στην απόλυτη αμυντική τους σταθερότητα, καθώς κράτησαν ανέπαφη την εστία τους. Αρχικά, ξεπέρασαν το εμπόδιο της Αλγερίας με μια καθαρή νίκη με 2-0 και στη συνέχεια βγήκαν νικητές μετά από μια πραγματική μάχη απέναντι στην Κολομβία, παίρνοντας την πρόκριση για τα προημιτελικά στα πέναλτι.

Οι πιθανές ενδεκάδες:

Αργεντινή (Σκαλόνι): Μαρτίνες, Μολίνα, Ρομέρο, Μαρτίνες, Ταλιαφίκο, Ντε Πολ, Παρέδες, Έντζο Φερνάντες, Μακ Άλιστερ, Μέσι, Λαουτάρο Μαρτίνες

Ελβετία (Γιακίν): Κόμπελ, Ζακάρια, Ελβέντι, Ακάντζι, Ροντρίγκες, Εντόι, Φρόιλερ, Τζάκα, Σόου, Βάργκας, Εμπολό

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