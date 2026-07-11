Παγώνης: «Μια παρέα με θετική ενέργεια και στόχους»

Η Εθνική Νέων Ανδρών βρίσκεται ήδη στην Σλοβενία, που το Σάββατο (11/7, 17.00) θα κάνει την δική της πρεμιέρα στο Ευρωμπάσκετ U20 απέναντι στην Κροατία. Ο Παναγιώτης Παγώνης και οι συμπαίκτες του ανυπομονούν για το πρώτο τζάμπολ μετά από ένα μήνα προετοιμασίας.

Τι θα κάνουμε στην διοργάνωση; Ο λόγος του ανήκει. «Θα φανεί… Έχουμε κάνει μια καλή προετοιμασία, υπάρχει θετική ενέργεια στην ομάδα που είναι πολύ σημαντικό και για εμάς ο στόχος είναι ένα μετάλλιο. Αυτό θα θέλαμε στο τέλος του Ευρωμπάσκετ και δεν το κρύβουμε. Πρέπει να έχεις υψηλούς στόχους».

Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα έκανε μια προετοιμασία δυνατή και όπως υπογραμμίζει ο Παγώνης «ο κόουτς έχει τον δικό του τρόπο και προφανώς κάτι γίνεται σωστά αν κρίνουμε και από τις επιτυχίες που έχει φέρει. Κάναμε μια καλή προετοιμασία και αυτό θα το δείξουμε στην Σλοβενία».

Στο πλαίσιο της προετοιμασίας η ελληνική ομάδα έδωσε και δυνατά φιλικά με κάποια από τα δυνατότερα να καταγράφονται στο τουρνουά του Ντομέτζε ντι Καντόρο: «Ήταν πράγματι τα πιο δυνατά φιλικά, αλλά θεωρώ ότι στην Ιταλία δεν δείξαμε το πρόσωπο που είχαμε δείξει στα φιλικά με την Τουρκία για παράδειγμα λίγες μέρες νωρίτερα. Δεν ήταν όμως και ανησυχητικό από την άλλη για εμάς. Αυτός είναι και ο ρόλος των φιλικών. Είδαμε λάθη, πήραμε κάποιες εικόνες που χρειαζόμασταν, είχαμε αρκετό χρόνο μετά με προπονήσεις και δύο ακόμη φιλικά να διορθώσουμε ό.τι έπρεπε και τώρα πιστεύω ότι στα επίσημα θα είμαστε όπως πρέπει. Είναι κάτι που θα φανεί στο γήπεδο».

Ο Παγώνης θεωρεί πολύ σημαντικό το γεγονός ότι «ο καθένας έχει βρει το ρόλο του και ξέρει τι πρέπει να κάνει» και συνεχίσει: «Υπάρχει θετική ενέργεια και ομαδικότητα επίσης… Βγάζουμε σκληράδα και αναζητούμε το καλύτερο δυνατό σουτ. «Πατώντας» σε όλα αυτά μέσα στο γήπεδο πιστεύω ότι μπορούμε να κάνουμε κάτι καλό».

Η Εθνική Νέων Ανδρών βγάζει και μια αίσθηση παρέας, κάτι που επιβεβαιώνει και ο ίδιος: «Είναι γεγονός ότι περνάμε καλά μαζί. Είμαστε μαζί και στα ρεπό, βγαίναμε για καφέ μαζί, καθόμαστε όλοι μαζί στο τραπέζι. Μια ομάδα είναι ομάδα όταν ξεπερνά κάθε εμπόδιο, όταν μπορεί να προχωρήσει από μία ήττα. Κάναμε συζητήσεις με τα παιδιά, με τον κόουτς, ξεκαθαρίσαμε πράγματα όποτε χρειάστηκε, όλα ως ομάδα. Και κάθε μέρα θέλαμε να είμαστε στο γήπεδο, μεταφέραμε όλοι μια θετική ενέργεια, την οποία την έχουμε ακόμη μαζί μας».