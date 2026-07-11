Σπουδαία κίνηση της Βαλένθια με το επόμενο μεγάλο ταλέντο του ισπανικού μπάσκετ!

Η Βαλένθια αντικατέστησε τον Σέρχιο Ντε Λαρέα με το επόμενο μεγάλο ταλέντο του ισπανικού μπάσκετ: τον Μάριο Σεν-Σουπερί, που υπέγραψε συμβόλαιο μέχρι το 2030.

Σημαντική κίνηση για την ισπανική ομάδα.

Η Βαλένθια έπεισε τον Σεν-Σουπερί να αφήσει το NCAA, στο οποίο αγωνίστηκε στο Gonzaga και να μπει στα... βαθιά νερά της Euroleague.

Ο ύψους 1,91μ. θεωρείται το "next big thing" του ισπανικού μπάσκετ ή αλλιώς το επόμενο... μεγάλο project, μετά τον Σέρχιο Ντε Λαρέα, που έγινε draft από τους Ντάλας Μάβερικς.

Όπως ανακοίνωσε η Βαλένθια, το deal με τον γεννημένο το 2006 πόιντ γκαρντ έχει διάρκεια μέχρι το 2030.