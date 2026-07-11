Σπουδαία κίνηση της Βαλένθια με το επόμενο μεγάλο ταλέντο του ισπανικού μπάσκετ!

Σημαντική κίνηση για την ισπανική ομάδα.
Η Βαλένθια έπεισε τον Σεν-Σουπερί να αφήσει το NCAA, στο οποίο αγωνίστηκε στο Gonzaga και να μπει στα... βαθιά νερά της Euroleague.
Ο ύψους 1,91μ. θεωρείται το "next big thing" του ισπανικού μπάσκετ ή αλλιώς το επόμενο... μεγάλο project, μετά τον Σέρχιο Ντε Λαρέα, που έγινε draft από τους Ντάλας Μάβερικς.
Όπως ανακοίνωσε η Βαλένθια, το deal με τον γεννημένο το 2006 πόιντ γκαρντ έχει διάρκεια μέχρι το 2030.
👑 El principito hará del @RoigArena su nuevo palacio 😎🧡— Valencia Basket Club (@valenciabasket) July 11, 2026
Cas 👉 @M_SaintSupery, talento nacional para Valencia Baskethttps://t.co/RelGjy0Esj
Val 👉 Mario Saint-Supéry, talent nacional per a Valencia Baskethttps://t.co/qVZnfFA2if
Eng 👉 Mario Saint-Supéry, a Spanish… pic.twitter.com/1fC4PUWTLZ