Νορβηγός οπαδός... αρνείται να κάνει το viking row: «Χαζό και ενοχλητικό» (vids)

Η ομάδα της Νορβηγίας έχει «κλέψει» την παράσταση, όχι μόνο για τα αγωνιστικά, αλλά και για τον περίφημο πανηγυρισμό «Viking Row» που απολαμβάνουν όλοι οι Νορβηγοί μετά τις νίκες της ομάδας τους εκτός από… έναν.

Viral έχει γίνει ο Νορβηγός οπαδός που... αρνείται να κάνει το «Viking Row». Συγκεκριμένα, ο Εμίλ Λαπέν έπειτα από τη νίκη της Νορβηγίας με 3-2 επί της Σενεγάλης εμφανίστηκε στην κερκίδα των φιλάθλων των Σκανδιναβών ανέκφραστος, όντας ο μόνος οπαδός που δεν έκανε το «Viking Row» μαζί με τους συμπατριώτες του

Σε δηλώσεις του στο Sky News, ο Εμίλ Λαπέν υποστήριξε ότι ο συγκεκριμένος πανηγυρισμός είναι αντιγραφή, όσων έκανε η Ισλανδία στο Euro του 2016. Μάλιστα, τον χαρακτηρίζει «χαζό και ενοχλητικό», προσθέτοντας ότι «οι Βίκινγκς διέσχισαν τον Ατλαντικό. Δεν κωπηλατούσαν».

«Κατ’ αρχάς, το βρίσκω εντελώς χαζό. Αυτό ήταν το πρώτο πράγμα που σκέφτηκα όταν το είδα: ότι ήταν χαζό και ενοχλητικό. Και δεν ήθελα να το κάνω», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Αντιγράφει σε μεγάλο βαθμό όσα έκανε η Ισλανδία στο Euro του 2016 και τα οποία είναι λάθος. Οι Βίκινγκς διέσχισαν τον Ατλαντικό. Δεν κωπηλατούσαν», πρόσθεσε.

"They can win whatever they want, I will not row."



Norway fan Emil Lappen explains to @BarbaraGSerra why he won't be taking part in the Viking row while watching his team play at the World Cup.



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📺 Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube pic.twitter.com/x95bElaxPv — Sky News (@SkyNews) July 9, 2026

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