Δεν τα παρατάει η Μπαρτσελόνα: Ετοιμάζει νέα πρόταση για τον Άλβαρεζ ύψους 130 εκατ. ευρώ!

Τα πάντα φαίνεται πως είναι διατεθειμένη να κάνει η Μπαρτσελόνα προκειμένου να κάνει δικό της τον Χουλιάν Άλβαρες!

Όπως αναφέρουν ΜΜΕ του εξωτερικού, οι «μπλαουγκράνα» δεν το βάζουν κάτω και επανέρχονται δυναμικά για τον Αργεντίνο επιθετικό.

Το ύψος της νέας πρότασης που ετοιμάζει η Μπαρτσελόνα αγγίζει τα 130 εκατομμύρια ευρώ και πλέον το... μπαλάκι αναμένεται να περάσει στην πλευρά της Ατλέτικο Μαδρίτης, η οποία καλείται να διαχειριστεί και την στάση του ποδοσφαιριστή, που πιέζει να αποχωρήσει.

Το ενδιαφέρον της Μπαρτσελόνα είναι δεδομένα ζεστό και μένει να δούμε το αποτέλεσμα των σκληρών διαπραγματεύσεων με τους Μαδριλένους...