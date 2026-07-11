Ολυμπιακός: Φλιώνης και Πλώτας στο στόχαστρο!

Σύμφωνα με πληροφορίες του SDNA, ο Ολυμπιακός παίρνει τα μέτρα του για τα ελληνικά διαβατήρια και κοιτάζει δύο περιπτώσεις: Του Πλώτα από τον Προμηθέα και του Φλιώνη από την ΑΕΚ.

Ο Ολυμπιακός κατάφερε να «δέσει» με νέο συμβόλαιο τον Κώστα Παπανικολάου, ωστόσο έχει δύο ακόμα ανοιχτές υποθέσεις που… καίνε. Από την μία, αυτή του Τάιλερ Ντόρσεϊ, ο οποίος θέλει να δει τις απολαβές του να αυξάνονται σημαντικά και πλέον βρίσκεται στο «στόχαστρο» του ΠΑΟΚ. Από την άλλη, αυτή του Τόμας Ουόκαπ. Ο 34χρονος έχει μία «χρυσή» προσφορά από την Ντουμπάι και θέλει να συνεχίσει την καριέρα του στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Έτσι, οι «ερυθρόλευκοι» θέλουν να πάρουν τα μέτρα τους για τα ελληνικά διαβατήρια και ψάχνουν στην αγορά για Έλληνες. Σύμφωνα με πληροφορίες του SDNA, οι δύο παίκτες που εξετάζει είναι οι Νίκος Πλώτας και Δημήτρης Φλιώνης.

Ο πρώτος φέτος με τον Προμηθέα στην Stoiximan GBL είχε κατά μέσο όρο 5,5 πόντους, 1,8 ριμπάουντ και 1,2 ασίστ σε 23 ματς, ενώ σε 7 εμφανίσεις στο BCL μέτρησε 4,7 πόντους, 1,1 ριμπάουντ και 0,6 ασίστ. O δεύτερος με την ΑΕΚ στο πρωτάθλημα μέτρησε 5,3 πόντους, 2,9 ριμπάουντ και 3,1 ασίστ σε 23 αγώνες και στο BCL σε 17 ματς προσέφερε 4,6 πόντους, 2,5 ριμπάουντ και 2,2 ασίστ.