Η κλήρωση του Τσιτσιπά στο Γκστάαντ

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς θα κάνει μια στάση στο χώμα του Γκστάαντ (13-19/7), πριν ξεκινήσει την εκστρατεία του στα σκληρά γήπεδα της βορείου Αμερικής.

Σήμερα έμαθε τον πρώτο αντίπαλό του στο 250άρι τουρνουά και αυτός είναι ο Περουβιανός Ιγνάσιο Μπούσε (Νο.34), που τον είχε νικήσει πριν μερικές μέρες στη Μαγιόρκα. Αν περάσει στον δεύτερο γύρο θα παίξει είτε με τον Ζερόμ Κιμ, είτε με qualifier, ενώ στα προημιτελικά ο πιθανότερος αντίπαλος είναι ο Αρτούρ Ριντερκνές.

Οποιος περάσει στα ημιτελικά, λογικά θα πέσει πάνω στον επικεφαλής του ταμπλό Αλεξάντερ Μπούμπλικ. Στο κάτω μέρος του ταμπλό δεσπόζει η παρουσία του Κάσπερ Ρουντ.