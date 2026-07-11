Η κλήρωση του Τσιτσιπά στο Γκστάαντ

Σήμερα έμαθε τον πρώτο αντίπαλό του στο 250άρι τουρνουά και αυτός είναι ο Περουβιανός Ιγνάσιο Μπούσε (Νο.34), που τον είχε νικήσει πριν μερικές μέρες στη Μαγιόρκα. Αν περάσει στον δεύτερο γύρο θα παίξει είτε με τον Ζερόμ Κιμ, είτε με qualifier, ενώ στα προημιτελικά ο πιθανότερος αντίπαλος είναι ο Αρτούρ Ριντερκνές.
Οποιος περάσει στα ημιτελικά, λογικά θα πέσει πάνω στον επικεφαλής του ταμπλό Αλεξάντερ Μπούμπλικ. Στο κάτω μέρος του ταμπλό δεσπόζει η παρουσία του Κάσπερ Ρουντ.
Gstaad ATP 250 Main Draw Singles pic.twitter.com/Cvw4iayNtg— Tennis Draws (@DrawsTennis) July 11, 2026