Ανανέωσε με την Αρμάνι ο Τονούτ (pic)

Ο Στέφανο Τονούτ θα συνεχίσει την καριέρα του στην Αρμάνι Μιλάνο υπογράφοντας πολυετές συμβόλαιο.

Συνεχίζονται οι ανακοινώσεις από την Αρμάνι Μιλάνο. Μετά τον Ουσμάν Ντιόπ, η ιταλική ομάδα έκανε γνωστό πως και ο Στέφανο Τονούτ θα συνεχίσει εκεί την καριέρα του. Όπως ανακοινώθηκε, ο 33χρονος υπέγραψε ένα πολυετές συμβόλαιο.

Ο Τονούτ αποκτήθηκε το καλοκαίρι του 2022 και σε τέσσερα χρόνια έχει πανηγυρίσει τρία πρωταθλήματα, ένα κύπελλο και δύο super cups.

«Είμαι ενθουσιασμένος και γεμάτος κίνητρα να συνεχίσω να αγωνίζομαι με αυτή τη φανέλα και αυτά τα χρώματα. Αυτό το νέο πρότζεκτ είναι απίστευτα συναρπαστικό. Όλα τα απαραίτητα συστατικά είναι στη θέση τους για να συνεχίσουμε να χτίζουμε κάτι σημαντικό. Θα προσπαθήσω να συνεισφέρω μαζί με τους συμπαίκτες μου, συνεχίζοντας την επιτυχία που έχουμε πετύχει τα τελευταία χρόνια. Μετά από μια δύσκολη σεζόν για διάφορους λόγους, ανυπομονώ να ξαναβρώ την επιτυχία μου στο γήπεδο και να αρχίσω ξανά να απολαμβάνω αυτό που αγαπώ.

Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω τους ιδιοκτήτες, τον προπονητή Πέπε Ποέτα, τον Χρήστο Σταυρόπουλο και τον Ντανιέλε Μπαϊέσι για την υποστήριξή τους καθ’ όλη τη διάρκεια της σεζόν. Μετά από επτά χρόνια στη Βενετία, το να συνεχίσω ένα ακόμη μακρύ ταξίδι με έναν σύλλογο όπως η Ολίμπια Μιλάνο αποτελεί μεγάλη απόδειξη σεβασμού για μένα, όχι μόνο ως παίκτη, αλλά και ως άνθρωπο. Και είναι ένα από τα πράγματα που με κάνουν περήφανο. Τέλος, θέλω να ευχαριστήσω για άλλη μια φορά τους οπαδούς για τη συνεχή υποστήριξή τους» ανέφερε ο παίκτης.