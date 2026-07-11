Μουντιάλ 2026: Τζουντ Μπέλιγχαμ, ο... καταλύτης των «Τριών Λιονταριών»

Ο Τζουντ Μπέλινγκχαμ καλείται να ηγηθεί της νέας προσπάθειας της Αγγλίας στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026, με τον χαρισματικό μέσο να αποτελεί σημείο αναφοράς για τα «Τρία Λιοντάρια».

Μετά από τραυματισμούς και περιόδους αμφιβολίας, ο Τζουντ Μπέλινγκχαμ εξελίσσεται σε «καταλύτη» της εθνικής Αγγλίας στο Μουντιάλ 2026, όπως συνέβη στον αγώνα με το Μεξικό (νίκη με 3-2 με δύο δικά του γκολ) και όπως αναμένεται να συμβεί στον προημιτελικό με την Νορβηγία (12/7, 00:00).

«Έχω επίγνωση της ευθύνης και της πίεσης που φέρω μαζί με όλους τους άλλους παίκτες. Κάθε παίκτης έχει διαφορετική ευθύνη στο γήπεδο, ανάλογα με τον ρόλο του, αλλά ξέρω τι μπορώ να προσφέρω στην ομάδα», είπε ο «Τζουντ» μετά την εξαιρετική απόδοση του στο Azteca Stadium εναντίον του Μεξικού.

«Είναι η καλύτερη νύχτα της καριέρας μου με την Αγγλία. Απλά απίστευτο», δήλωσε ο παίκτης της Ρεάλ Μαδρίτης, ο οποίος σκόραρε δύο γκολ σε διάστημα 98 δευτερολέπτων (!), ενώ ήταν εντυπωσιακός και στον αμυντικό τομέα.

Στα 23 του, και στο τέταρτο μεγάλο του τουρνουά, ο Άγγλος μεσοεπιθετικός, με 10 γκολ σε 53 εμφανίσεις, είναι ο ηγέτης των «Τριών Λιονταριών», δίπλα στον Χάρι Κέιν, τον αρχηγό και κορυφαίο επιθετικό. Οι δύο παίκτες παγκόσμιας κλάσης οδήγησαν την εθνική ομάδα της χώρας τους μέχρι τα προημιτελικά της διοργάνωσης κι' εναντίον της Νορβηγίας, θα επιδιώξουν ακόμη ένα βήμα προς την κατάκτηση του τροπαίου.

«Δεν με εκπλήσσει καθόλου, όπως και κανέναν στην ομάδα! Δεν μας εκπλήσσει το πώς έχει πάρει τον έλεγχο των βασικών στιγμών στους αγώνες: σε διάστημα πέντε λεπτών (εναντίον του Μεξικού), άφησε το στίγμα του στο παιχνίδι και ανέλαβε την ευθύνη», σχολίασε ο συμπαίκτης του, Μόργκαν Ρότζερς και πρόσθεσε:

«Σε μεγάλους αγώνες, χρειάζεσαι τους μεγάλους παίκτες σου. Μπορείς να δεις την δίψα του για νίκη, πόσο σημαντικό είναι γι' αυτόν να κρίνει αυτούς τους αγώνες και να μας ωθήσει μπροστά».

Ο Μπέλινγκχαμ έχει πλέον μία πιο ομαλή σχέση με τον Τόμας Τούχελ, ο οποίος δήλωσε πρόσφατα ότι ο διεθνής άσος θα πρέπει να παλέψει για μία θέση στην 11άδα.

«Σε αυτές τις στιγμές, μπορούμε να βασιστούμε στον Τζουντ», σχολίασε ο Γερμανός προπονητής της Αγγλίας, λίγο μετά την εμφατική νίκη επί της Κροατίας (4-2) και πρόσθεσε: «Λατρεύει τους αγώνες με υψηλά διακυβεύματα. Αναδεικνύουν τον καλύτερό του εαυτό. Οπότε είναι εύκολη απόφαση να παίξει και να τον εμπιστευθούμε, επειδή τις τελευταίες 16 ή 17 ημέρες, έχει αγκαλιάσει πλήρως την ιδέα του ομαδικού πνεύματος, την ιδέα της αδελφοσύνης και το όραμά μας για το πώς θέλουμε να παίζουμε ποδόσφαιρο».

«Ανυπομονούσε ν΄αρχίσει το Παγκόσμιο Κύπελλο», τόνισε ο Μόργκαν Ρότζερς. Και το διάλειμμα έξι εβδομάδων που χρειάστηκε ο παίκτης της Ρεάλ Μαδρίτης για να ξεπεράσει το πρόβλημα στον οπίσθιο μηριαίο «τον βοήθησε να προετοιμαστεί για αυτό».

Άπαντες στην Αγγλία (σ.σ. φιναλίστ στα τελευταία δύο Ευρωπαϊκά Πρωταθλήματα), ελπίζουν ότι ο Μπέλινγκχαμ θα μπορέσει να διατηρήσει αυτό το εξαιρετικό επίπεδο απόδοσης για ακόμη τρεις αγώνες, ώστε η εθνική ομάδα, να κατακτήσει επιτέλους το απόλυτο τρόπαιο που... περιμένει από το 1966.

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