Μετάλλια, κορύφωση, γλέντι, απονομές και πολύ κέφι στο Masters Οpen της FIBA

To FIBA Masters Open φτάνει στο τέλος του στα γήπεδα της Δυτικής Αττικής και της Κορινθίας, με την δράση να είναι ασταμάτητη.

Το πρώτο FIBA Masters Open έχει αρχίσει να φτάνει στην κορύφωσή του, με τη δράση στα γήπεδα της Δυτικής Αττικής και της Κορινθίας να είναι ασταμάτητη, αν και οι πρώτες κατακτήσεις ήρθαν… με θέα τη θάλασσα, αφού αναδείχθηκαν όλοι οι πρωταθλητές για το τουρνουά 3Χ3, που πραγματοποιήθηκε στην παραλία του Κιάτου.

Αρκετοί, δε, είναι οι τελικοί που έχουν «κλειδώσει» στις περισσότερες ηλικιακές κατηγορίες στη «μάχη» των Κλειστών, μέσα από συναρπαστικά παιχνίδια υψηλού επιπέδου, με τις ομάδες να διεκδικούν τα παιχνίδια μέχρι την τελευταία κατοχή. Τρεις είναι ήδη οι τελικοί, που θα πραγματοποιηθούν το Σάββατο 11 Ιουλίου, σε Κιάτο και Κόρινθο για τις ηλικιακές κατηγορίες 45+ Γυναικών, καθώς και 45+ και 65+ Ανδρών.

Οι πρώτοι πρωταθλητές αναδείχθηκαν στο 3Χ3

Οι πρώτοι χρονικά πρωταθλητές στο παρθενικό FIBA Masters Open αναδείχθηκαν στην παραλία του Κιάτου, με φόντο τη θάλασσα, σε ένα γεμάτο ανοικτό γήπεδο, που παρακολούθησε την κάθε κίνηση των αθλητών με… κομμένη την ανάσα στο φινάλε του πρωταθλήματος 3Χ3.

Η αρχή έγινε με τις Γυναίκες, εκεί όπου η Πολωνία αναδείχθηκε νικήτρια με 9-5 στον τελικό έναντι της Ρουμανίας, με τον Γενικό Γραμματέα της FIBA, Ανδρέα Ζαγκλή, να βραβεύει και να απονέμει το τρόπαιο στις νικήτριες, όπως και στην MVP, Καρολίνα Σλάτστα. Ο πρόεδρος της ΕΟΚ, Βαγγέλης Λιόλιος, ήταν εκείνος που έδωσε τα μετάλλια στη δεύτερη Ρουμανία, ενώ για τις τρίτες Women Stars, που κέρδισαν τον ΣΠΑΚ Λάρισας με 19-18 στην παράταση, την απονομή έκανε ο Χρίστος Δήμας, υπουργός Μεταφορών και Υποδομών.

Στους Άνδρες 45+ και σε μια ισπανική «μάχη», η CD Matchup επικράτησε των StreetballAmik με 21-16 στον τελικό. Ο πρόεδρος της ΕΟΚ, Βαγγέλης Λιόλιος, απένειμε τα μετάλλια των νικητών και την κούπα, όπως και το βραβείο του MVP στον Μπρούνο Πόρτο Καλβέλο. Ο Άρης Ζώης, μέλος του Κεντρικού Συμβουλίου της FIBA, απένειμε τα μετάλλια των φιναλίστ, ενώ ο αντιπρόεδρος της ΕΟΚ, Μπάμπης Μαρκάκης, έδωσε τα μετάλλια στην τρίτη Greece Kiato.

Η δράση το βράδυ της Παρασκευής 10 Ιουλίου ολοκληρώθηκε με την κατηγορία των Ανδρών 40+, εκεί όπου η Ρουμανία επικράτησε της ελληνικής ΙΒΟ Team με 22-7 στον τελικό. Ο Γενικός Γραμματέας της FIBΑ, Ανδρέας Ζαγκλής, και ο υπουργός Μεταφορών και Υποδομών, Χρίστος Δήμας, απένειμαν τα μετάλλια και την κούπα στους νικητές, ενώ ο κύριος Δήμας νωρίτερα έδωσε το βραβείο του MVP στον Ankel Santana. Ο πρόεδρος της ΕΟΚ, Βαγγέλης Λιόλιος, έδωσε τα αργυρά μετάλλια στην ΙΒΟ Team και ο Άρης Ζώης, μέλος του Κεντρικού Συμβουλίου της FIBA, απένειμε τα χάλκινα μετάλλια στη Spanchis, που κέρδισε τη VIP Team με 13-5 στο μικρό τελικό.

Κλειστό Λουτρακίου

F60-65+ Group A Australia Masters Brolgas 60+-Ireland 60+ 37-23

F60-65+ Group A Angeles de Puebla 65+-Italia Golden Players 65+ 19-45

F50-55+ Semifinal Ireland-Italia Golden Players 55-48

F50-55+ Semifinal Hungarian Angels-Gobi Sky 70-30

M45+ Group A Australia Masters-DSA Lawyers of Athens 68-61

DSA Lawyers of Athens: Χατζηστάμου 16(2), Τσιρίδης, Μίντζιας, Χριστιανόπουλος 6(2), Κυρτάτας, Σταθούλης 12, Φιλιππόπουλος, Τσεμπερλίδης 5(1), Παπαγιαννόπουλος 8, Οικονόμου, Βαϊνας 14(4)

Κλειστό Κορίνθου

M50+ 5th-8th Place Monsonic-Italia Golden Players Giove 58-78

M50+ 5th-8th Place MAXIESPAÑA-Maxibasketball 49-69

M70+ Semifinal USA Global Masters-LIETUVA 68-28

M70+ Semifinal Italia Golden Players-KK Postar 39-64

Μ70+ 5th-7th Place Clube Duque de Caixas-USA 61-38

Κλειστό Κιάτου

M50+ Semifinal Australia Masters-Ireland 77-64

M50+ Semifinal Serbia-Italia Golden Players Marte 76-58

F60-65+ Group A Australia Masters Brolgas 65+-Team Palmares 60+ 48-28

M40+ Semifinal Georgia-Germany 59-63

M40+ Semifinal Korinthians-Italia Golden Players 52-68

Korinthians: Κουτρούλιας 12, Δέδες, Κορδαλής, Κατσαμάκης 9(2), Πρέσβελος, Παύλου 14, Παπαθάνος, Δανιήλ, Σταυρόπουλος 14(1), Πανούσης 3, Αδάμ

Κλειστό Λεχαίου

M55+ Group A Czechia-Italia Golden Players Nettuno 45-67

M55+ Group A Hungary-Australia Masters 75-62

F40+ Group A Australia Masters Brolgas-Ireland 27-93

M40+ 9th-12th Cosmote Telekom-Erika Caimboplad Granada 48-51

Cosmote Telekom: Γκόρτσας, Διονυσόπουλος 9, Πάτρας 3(1), Παπαδόπουλος 16(4), Ζωγόπουλος 6(2), Λεμονιάς, Κοπετίνας 10, Τσαμπούρης 4

M40+ 9th-12th Place KB Team-Basketaki Greeks 20-0

Κλειστό Βέλου

M60+ Group A Italia Golden Players-Puerto Rico 66-43

M60+ Group A Samex Mexico-Australia Masters Green 62-49

M60+ Group A Australia Masters Gold-Ireland 39-36

M45+ Group A Ireland-Hoopers 90-34

Κλειστό Βραχατίου

M45+ Group A Greek Titans-Trede 0-20

3Χ3 – Παραλιακή ζώνη Κιάτου

M50+3×3 Semifinal Rare Air-Rising Stars Diagoras 21-0

F3x3 Open 5th-6th Place Vintage Queens-Italia Golden Players Crazy 11-9

M50+3×3 Semifinal Ecoland-Australia Masters 15-8

M40+3×3 5th-6th Place Perigiali City-Dominate Basket 0-21

M45+3X3 Semifinal CD Matchup-Greece Kiato 21-0

F3x3 Open 3rd-4th Place SPAK Larisas-Women Stars 18-19

M50+3×3 3rd-4th Place Australia Masters-Rising Stars Diagoras 21-0

M40+3×3 3rd-4th Place Spanchis-VIP Team 13-5

F3x3 Open Final Romania-Poland 5-9

M50+3×3 Final Rare Air-Ecoland 13-9

M45+3X3 Final StreetballAmik-CD Matchup 16-21

M40+3X3 Final Romania-IBO Team 22-7