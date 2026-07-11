Συναγερμός στην Κίνα: Εκκενώσεις για 600.000 πολίτες πριν το «χτύπημα» του τυφώνα Μπάβι

Σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού βρίσκεται η ανατολική Κίνα, όπου οι αρχές προχώρησαν στην προληπτική απομάκρυνση περισσότερων από 600.000 ανθρώπων ενόψει της έλευσης του τυφώνα Μπάβι. Το ακραίο καιρικό φαινόμενο αναμένεται να πλήξει την παραθαλάσσια πόλη Γουεντζόου των 10 εκατομμυρίων κατοίκων τα ξημερώματα της Κυριακής (τοπική ώρα).

Ο τυφώνας φτάνει στην Κίνα έχοντας ήδη σαρώσει τα νησιά Σακισίμα στη νότια Ιαπωνία με καταρρακτώδεις βροχές και θυελλώδεις ανέμους, ενώ πέρασε σε σε απόσταση αναπνοής και από τη βόρεια Ταϊβάν.

Αν και ο Μπάβι κινείται βορειοδυτικά πάνω από ψυχρότερα θαλάσσια ύδατα, γεγονός που προκαλεί τη σταδιακή επιβράδυνση και εξασθένησή του, οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν ότι παραμένει εξαιρετικά επικίνδυνος. Ο λόγος είναι ο τεράστιος όγκος υγρασίας που μεταφέρει, με τη ζώνη των βροχοπτώσεών του να εκτείνεται σε μια έκταση που προσεγγίζει το μέγεθος ολόκληρης της Γαλλίας.

Πηγή: newsbomb.gr