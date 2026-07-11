Ολυμπιακός: Αποχώρησε από την Ολλανδία και την προετοιμασία ο Ζότα Σίλβα

Ο Ζότα Σίλβα αναμένεται να γίνει πατέρας και για το λόγο αυτό αποχώρησε με άδεια από την προετοιμασία του Ολυμπιακού στην Ολλανδία. Έμεινε φυσικά εκτός αποστολής και από το φιλικό με τη Λέουβεν.

Το νέο μεταγραφικό απόκτημα του Ολυμπιακού δεν θα αγωνιστεί στο φιλικό με τη Λέουβεν, ενώ αποχώρησε και από την Ολλανδία και την προετοιμασία των Πειραιωτών.

Ο Ζότα Σίλβα αναχώρησε από την Ολλανδία με ειδική άδεια για να δώσει το «παρών» στην πιο ευχάριστη στιγμή της ζωής του, καθώς θα βρεθεί κοντά στη σύντροφο του, Ρίτα Ριμπέιρο, η οποία ετοιμάζεται να φέρει στον κόσμο το πρώτο τους παιδί.

Ούτως ή άλλως σήμερα είναι η τελευταία ημέρα της πρώτης φάσης της προετοιμασίας των Πειραιωτών, θα ακολουθήσει τριήμερο ρεπό και μετά θα ξεκινήσει η δεύτερη φάση της προετοιμασίας, που θα λάβει χώρα και αυτή στην Ολλανδία.

Τα υπόλοιπα φιλικά του Ολυμπιακού:

Φορτούνα Σιτάρντ (17 Ιουλίου 2026, 19:30)

Άγιαξ (18 Ιουλίου 2026, 16:30)

Αντβέρπ (24 Ιουλίου 2026, 20:00)

Άλκμααρ (25 Ιουλίου 2026, 16:00)