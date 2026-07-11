Ολυμπιακός: Αποχώρησε από την Ολλανδία και την προετοιμασία ο Ζότα Σίλβα

Το νέο μεταγραφικό απόκτημα του Ολυμπιακού δεν θα αγωνιστεί στο φιλικό με τη Λέουβεν, ενώ αποχώρησε και από την Ολλανδία και την προετοιμασία των Πειραιωτών.
Ο Ζότα Σίλβα αναχώρησε από την Ολλανδία με ειδική άδεια για να δώσει το «παρών» στην πιο ευχάριστη στιγμή της ζωής του, καθώς θα βρεθεί κοντά στη σύντροφο του, Ρίτα Ριμπέιρο, η οποία ετοιμάζεται να φέρει στον κόσμο το πρώτο τους παιδί.
Ούτως ή άλλως σήμερα είναι η τελευταία ημέρα της πρώτης φάσης της προετοιμασίας των Πειραιωτών, θα ακολουθήσει τριήμερο ρεπό και μετά θα ξεκινήσει η δεύτερη φάση της προετοιμασίας, που θα λάβει χώρα και αυτή στην Ολλανδία.
Τα υπόλοιπα φιλικά του Ολυμπιακού:
Φορτούνα Σιτάρντ (17 Ιουλίου 2026, 19:30)
Άγιαξ (18 Ιουλίου 2026, 16:30)
Αντβέρπ (24 Ιουλίου 2026, 20:00)
Άλκμααρ (25 Ιουλίου 2026, 16:00)