Πίκφορντ εναντίον Χάαλαντ στο Μαϊάμι, από δύο γκολ και πάνω η Αργεντινή

Στο Μαϊάμι Γκάρντενς η Νορβηγία αντιμετωπίζει την Αγγλία και στο Κάνσας η Αργεντινή παίζει με την Ελβετία, στους δύο τελευταίους αγώνες για την προημιτελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Παιχνίδια που έχουν φαβορί και οι νικητές θα παίξουν μεταξύ τους.

Τα 7 τελευταία παιχνίδια της Νορβηγίας είχαν γκολ/γκολ. Τα 11/14 πιο πρόσφατα εμφάνισαν και Over 2.5.

Το ότι η Νορβηγία απέκλεισε τη Βραζιλία δεν είναι και τόσο μεγάλη έκπληξη, αν αναλογιστεί κανείς ότι μιλάμε για την ομάδα που σημείωσε τα περισσότερα γκολ στα προκριματικά της ευρωπαϊκής ζώνης, για αυτήν που νίκησε 3-0 την Ιταλία εντός και 4-1 εκτός και την άφησε εκτός Παγκοσμίου Κυπέλλου για τρίτο διαδοχικό τουρνουά. Για ένα ακόμη παιχνίδι σκόραρε και δέχτηκε γκολ, φτάνοντας έτσι τα πέντε G/G+Over σε ισάριθμα ματς στη διοργάνωση. Η Αγγλία προηγήθηκε 2-0 και 3-1 του Μεξικού και τελικά πήρε τη νίκη με 3-2 σε μια έδρα, το «Αζτέκα» όπου οι γηπεδούχοι έχαναν δύσκολα. Στις 5/6 πιο πρόσφατες συναντήσεις της με ευρωπαϊκή ομάδα σε νοκ άουτ ματς του Μουντιάλ, γνώρισε τον αποκλεισμό. Ο Πίκφορντ αναμένεται να ξεπεράσει απόψε τον Σίλτον σε συμμετοχές Άγγλου τερματοφύλακα σε Παγκόσμιο Κύπελλο, φτάνοντας τις 18. Από την άλλη, η εστία του παραβιάστηκε στα 7/10 τελευταία σουτ που επιχείρησε εναντίον του ο Έρλινγκ Χάαλαντ. Τιμωρημένος είναι ο αμυντικός της Λεβερκούζεν, Κουάνσα. Με τους 6 πιο πρόσφατες μεταξύ τους αγώνες να έχουν συνοδευτεί από Under και με τη σχεδόν παρόμοια ισχύ δυναμικότητάς τους, το «Χ» ημιχρόνου, το οποίο εμφανίστηκε και στους δύο πρώτους προημιτελικούς είναι πιθανό.

Τελείωσε το ματς των «16» απέναντι στην Αίγυπτο και οι ποδοσφαιριστές της Αργεντινής έκλαιγαν από τη συγκίνηση και την ένταση. Στο 78’ βρίσκονταν πίσω στο σκορ με 0-2 και έβλεπαν την πτήση για Μπουένος Άιρες να πλησιάζει, όμως πέτυχαν τελικά τρία γκολ και πήραν την αναπάντεχη σε εκείνο το σημείο πρόκριση, απέναντι σε μια αντίπαλο που της είχε ακυρωθεί και γκολ. Έφτασαν τα 17 παιχνίδια χωρίς ήττα σε Μουντιάλ και Κόπα Αμέρικα (14 νίκες). Η Ελβετία απογοήτευσε τους χιλιάδες Κολομβιανούς οπαδούς που βρίσκονταν στο γήπεδο στη φάση των «16», καθώς ήταν πιο εύστοχη στα πέναλτι που εκτελέστηκαν, έπειτα από ένα χωρίς πολλές συγκινήσεις παιχνίδι. Καλείται τώρα να περάσει ξανά νοτιαμερικανική ομάδα, εναντίον της οποίας μετράει μόλις 1 νίκη στις 10 τελευταίες φορές που τη βρήκε μπροστά της.

Η Αργεντινή πέτυχε τουλάχιστον δύο γκολ στσ 11 πιο πρόσφατα παιχνίδια της. Η Ελβετία, από την άλλη, δέχτηκε το πολύ ένα γκολ στα 8 τελευταία. Ο συνδυασμός άσου και Under 3,5 γκολ αυξάνει τις αποδόσεις για την ομάδα του Μέσι.

126. ΝΟΡΒΗΓΙΑ - ΑΓΓΛΙΑ Χ Ημ 2,20

127. ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ - ΕΛΒΕΤΙΑ 1&U 3,5 2,12

