Mε Μασούρα και νέους η ενδεκάδα του Ολυμπιακού με Λέουβεν (pic)

Γνωστή έγινε η ενδεκάδα του Ολυμπιακού για το δεύτερο φιλικό προετοιμασίας απέναντι στη Λέουβεν.

Oι Πειραιώτες αντιμετωπίζουν στις 14:30 ώρα Ελλάδας την βελγική Λέουβεν στην Ολλανδία, στο δεύτερο φιλικό προετοιμασίας της ομάδας ενόψει της νέας σεζόν.

Λίγη ώρα πριν την σέντρα του αγώνα, ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ γνωστοποίησε την αρχική σύνθεση της ομάδας του.

Κάτω από τα δοκάρια ξεκινάει ο Τζολάκης, ενώ η τετράδα στην άμυνα αποτελείται από τους Σιώζο, Κουτσίδη, Κάρμο και Ορτέγκα. Στον άξονα θα αγωνιστούν οι Σιπιόνι και Έσε, ενώ μπροστά τους θα κινείται ο Φορτούνης. Στα άκρα της επίθεσης θα βρίσκονται Μασούρας και Ροντινέι, με μοναδικό προωθημένο τον Κλέιτον.

Ολυμπιακός (Μεντιλίμπαρ): Τζολάκης, Σιώζος, Κουτσίδης, Κάρμο, Ορτέγκα, Σιπιόνι, Έσε, Ροντινέι, Μασούρας, Φορτούνης, Κλέιτον.