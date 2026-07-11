Τβέντε: Το νεανικό ρόστερ και οι Πάσβιρ-Βέγκχορστ

Η Τβέντε θα είναι η τελευταία αντίπαλος του ΠΑΟΚ επί ολλανδικού εδάφους - Το προφίλ των Ολλανδών μέσα από το SDNA

Τελευταία μέρα για τον ΠΑΟΚ στη χώρα της Τουλίπας, καθώς αύριο (12/7) το πρωί αναχωρεί μέσω Γερμανίας για τη Θεσσαλονίκη, ολοκληρώνοντας το βασικό στάδιο της προετοιμασίας στο προπονητικό κέντρο του Ζαλτμπόμελ.

Πριν όμως οι ασπρόμαυροι επιστρέψουν στην Ελλάδα, έχουν ένα ακόμα «τεστ», το τέταρτο φετινό, με αντίπαλο την Τβέντε, την πιο ισχυρή εκ των τεσσάρων αντιπάλων των φετινών φιλικών.

Η περσινή πορεία και τα φετινά δεδομένα

Με το «αχ» του Champions League έμειναν οι φίλοι της Τβέντε, καθώς η ομάδα βρέθηκε μία... ανάσα από τον 3ο προκριματικό του Champions League, χάνοντας στην τελευταία αγωνιστική τη θέση από τη Ναϊμέγκεν για έναν μόλις βαθμό.

Παρόλα αυτά, η 4η θέση της έδωσε το δικαίωμα να αγωνιστεί στα προκριματικά του Europa League, όπου θα αντιμετωπίσει στον 2ο προκριματικό τον νικητή του ζευγαριού Φερεντσβάρος-Βοϊβοντίνα. Στο Κύπελλο είχε επίσης μία ακόμα μεγάλη ευκαιρία για κάτι καλό, με το μονοπάτι να «λέει» ΑΖ στα προημιτελικά, Τέλσταρ στα ημιτελικά και Ναϊμέγκεν στον τελικό, όμως η ομάδα του Άλκμααρ κατέκτησε τον τίτλο, αποκλείοντας την ομάδα του Έσεντε.

Τη φετινή σεζόν δεν αλλάζουν πολλά όσον αφορά τους στόχους της ομάδας, καθώς η πρώτη τριάδα σπάνια «σπάει» (Άγιαξ, Φέγενορντ και PSV), ενώ θα προσπαθήσει να κάνει μία καλή πορεία και στο κύπελλο. Το φιλικό κόντρα στον ΠΑΟΚ θα είναι το τρίτο κατά σειρά για τους Ολλανδούς, καθώς νίκησε στην... πρεμιέρα την Αμπερντίν με 1-0 στις 4 του Ιουλίου, ενώ λίγες ώρες πριν αντιμετωπίσει τον Δικέφαλο θα αγωνιστεί και κόντρα στη γερμανική Λότε.

Θα ακολουθήσουν τα «τεστ» με Γάνδη (18/7 διπλό φιλικό), αλλά και κόντρα στην Γκενκ στις 2 Αυγούστου, μία εβδομάδα πριν κάνει σέντρα η φετινή Eredivisie, με την Τβέντε την πρώτη αγωνιστική να φιλοξενείται από τη Χέρενφεν.

Το ρόστερ, οι ενισχύσεις και ο προπονητής

Ο 59χρονος Τζον Φαν Ντεν Μπρομ ήταν ο «μαέστρος» της περσινής σεζόν, με πέρασμα μεταξύ άλλων από Λεχ Πόζναν, Φίτεσε, Γκενκ, Ουτρέχτη και ΑΖ, ο πολύπειρος Ολλανδός τεχνικός. Δύο «ηχηρές» μεταγραφές μέσα σε λίγες μέρες για την αντίπαλο του ΠΑΟΚ, καθώς Βουτ Βέγκχορστ και Ρέμκο Πάσβιρ ήρθαν στο Έσεντε, προσθέτοντας εμπειρία στο ρόστερ της Τβέντε.

Ένα αρκετά νεανικό ρόστερ (25 έτη μέσο όρο ηλικίας), με τους Νίισταντ και Φαν Ρόι να αποτελούν τα top project των Ολλανδών για τα επόμενα χρόνια. Ο Ματς Ροτς μετακόμισε στη Γερμανία για λογαριασμό της Χοφενχάιμ έναντι 12 εκατ. ευρώ με τον Άσκε Άντελγκαρντ να τον αντικαθιστά, προερχόμενος από τη Γκόου Άχεντ Ιγκλς.

