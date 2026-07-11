Άρσεναλ: Εξετάζει την επιστροφή του Μαυροπάνου, έπειτα από το έντονο ενδιαφέρον και για Τζόλη (pic)

Με τον Χρήστο Τζόλη να πλησιάζει στην Άρσεναλ, οι «Κανονιέρηδες» φέρεται να έχουν βάλει στο μεταγραφικό τους πλάνο έναν ακόμη Έλληνα διεθνή σύμφωνα με το Sky Sports, τον Κωνσταντίνο Μαυροπάνο.

Η Άρσεναλ συνεχίζει να εξετάζει περιπτώσεις ενίσχυσης ενόψει της νέας σεζόν και σύμφωνα με πληροφορίες του Sky Sports, μία από αυτές είναι ο Κωνσταντίνος Μαυροπάνος. Ο 28χρονος στόπερ που ανήκει στη Γουέστ Χαμ που δεν κατάφερε να παραμείνει στην Premier League, αποτελεί μία επιλογή που γνωρίζουν πολύ καλά οι άνθρωποι των «Κανονιέρηδων», καθώς έχει φορέσει την φανέλα της ομάδας στο παρελθόν πριν συνεχίσει την καριέρα του στη Στουτγκάρδη, και τη Γουέστ Χαμ αργότερα να τον αποκτάει με το ποσό των 20 εκατ. ευρώ.

Το όνομα του διεθνούς αμυντικού έρχεται να προστεθεί σε εκείνο του Χρήστου Τζόλη, ο οποίος προβάρει τη φανέλα της Άρσεναλ, και έχοντας καταγράψει μια σημαντική πορεία στα ευρωπαϊκά γήπεδα, έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον και άλλων συλλόγων της Premier League αλλά και της «Γηραιάς Ηπείρου»

Τη σεζόν που μας πέρασε, ο Μαυροπάνος κατέγραψε 35 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, έχοντας τρία γκολ, ως ένας από τους πιο αξιόπιστους στόπερ της Premier League.