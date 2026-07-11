Ο Χίρο ξεκίνησε το επεισόδιο με τον Αντεμπάγιο

Ο Τάιλερ Χίρο φέρεται να είναι αυτός που ξεκίνησε το επεισόδιο με τον Μπαμ Αντεμπάγιο στο Λας Βέγκας.

Οι Τάιλερ Χίρο και Μπαμ Αντεμπάγιο βρίσκονται στο επίκεντρο της προσοχής, καθώς είχαν ένα έντονο επεισόδιο στο Λας Βέγκας.

Στην αρχή είχε αναφερθεί πως ο Αντεμπάγιο χτύπησε στον πρόσωπο τον Χίρο για σχόλιά του στα social media, ωστόσο φαίνεται πως ο 26χρονος γκαρντ ήταν αυτός που ξεκίνησε το επεισόδιο.

Σύμφωνα με το «Athletic», το επεισόδιο έγινε στο Resorts World Casino μπροστά από την AAU ομάδα του Χίρο. Μάρτυρες αναφέρουν πως όταν ο Αντεμπάγιο μπήκε στο παρκέ, ο Χίρο κάτι του είπε.

Τότε, ο αστέρας των Χιτ τον πλησίασε και χωρίς να διστάσει τον χτύπησε στο πρόσωπο, με τους δύο παίκτες να αποχωρούν από την σκηνή μόνοι τους.