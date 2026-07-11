Από το ΝΒΑ στην Μπεσίκτας ο ΝταΚουάν Τζέφρις (pic)

Σε μία σημαντική προσθήκη προχώρησε η Μπεσίκτας, καθώς ανακοίνωσε την απόκτηση του ΝταΚουάν Τζέφρις.

Η Μπεσίκτας ανακοίνωσε μία σημαντική προσθήκη, αφού ανακοίνωσε την έναρξη της συνεργασίας της με τον ΝταΚουάν Τζέφρις.

Ο Αμερικανός από το 2019 αγωνίζεται στο ΝΒΑ, έχοντας περάσει από Σακραμέντο Κινγκς, Χιούστον Ρόκετς, Μέμφις Γκρίζλις, Νιου Γιορκ Νικς και Σάρλοτ Χόρνετς.

Την περασμένη σεζόν αγωνίστηκε στους «Βασιλιάδες» και στην θυγατρική τους ομάδα. Μάλιστα, ήταν και μέρος της All-NBA G-League First Team.