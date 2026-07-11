Από το ΝΒΑ στην Μπεσίκτας ο ΝταΚουάν Τζέφρις (pic)

Η Μπεσίκτας ανακοίνωσε μία σημαντική προσθήκη, αφού ανακοίνωσε την έναρξη της συνεργασίας της με τον ΝταΚουάν Τζέφρις.
Ο Αμερικανός από το 2019 αγωνίζεται στο ΝΒΑ, έχοντας περάσει από Σακραμέντο Κινγκς, Χιούστον Ρόκετς, Μέμφις Γκρίζλις, Νιου Γιορκ Νικς και Σάρλοτ Χόρνετς.
Την περασμένη σεζόν αγωνίστηκε στους «Βασιλιάδες» και στην θυγατρική τους ομάδα. Μάλιστα, ήταν και μέρος της All-NBA G-League First Team.
Resmi Açıklama I DaQuan Jeffries— Beşiktaş Basketbol (@BJK_Basketbol) July 11, 2026
Takımımız, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında ABD'li guard/forvet DaQuan Jeffries ile sözleşme imzaladı.
NCAA'de Tulsa formasıyla tamamladığı kolej kariyerinin ardından 2019'da NBA kariyerine Sacramento Kings ile start veren Jeffries,… pic.twitter.com/Vvb3yscScI