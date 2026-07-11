Κέιν: «Θέλω να κατακτήσω το παγκόσμιο κύπελλο»

Δηλώσεις πριν τον μεγάλο προημιτελικό κόντρα στη Νορβηγία (12/7, 00:00) έκανε ο Άγγλος στράικερ, Χάρι Κέιν.

Ο Χάρι Κέιν, αρνήθηκε να μπει σε διαδικασία σύγκρισης με τον Έρλινγκ Χάαλαντ, τον οποίο περιέγραψε ως «διαφορετικό παίκτη», μια ημέρα πριν από τον προημιτελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 (12/7, 00:00) εναντίον της Νορβηγίας.

«Είμαστε δύο εντελώς διαφορετικοί παίκτες. Ξέρω ότι είμαστε και οι δύο σέντερ φορ, αλλά παίζουμε σχεδόν σε δύο διαφορετικές θέσεις. Ο Έρλινγκ ήταν απίστευτος, η αναλογία γκολ ανά παιχνίδι είναι εξαιρετική, σωματικά είναι μια μηχανή, ένα θηρίο. Τα τελειώματα του είναι κορυφαίου επιπέδου και το ρεκόρ του στο σκοράρισμα μιλάει από μόνο του», δήλωσε ο Χάρι Κέιν, ο οποίος μετρά έξι γκολ στο Μουντιάλ, ενώ ο Νορβηγός επιθετικός, έχει πετύχει ένα περισσότερο.

«Βλέπω τον εαυτό μου ως έναν διαφορετικό είδος παίκτη, παρ' όλο που σκοράρω και γκολ. Μου αρέσει να έχω περισσότερο την μπάλα, να συμμετέχω λίγο περισσότερο στο παιχνίδι, αλλά μπορώ επίσης να παίξω ως πραγματικό εννιάρι», πρόσθεσε ο παίκτης της Μπάγερν Μονάχου, για να εξηγήσει πως «δεν νομίζω ότι είναι κάτι για να μας συγκρίνουμε. Τον σέβομαι πολύ ως παίκτη. Προφανώς, ελπίζω να είναι... διακριτικός αύριο, αλλά νομίζω ότι όλοι γνωρίζουν ότι είναι ένας φανταστικός παίκτης».

Όταν ρωτήθηκε για την εξαιρετική φόρμα των «αστέρων» του παγκοσμίου ποδοσφαίρου σ΄αυτό το Μουντιάλ (σ.σ. Μπαπέ, Μέσι, Χάαλαντ), ο Άγγλος επιθετικός, σχολίασε:



«Νομίζω ότι αυτό το Παγκόσμιο Κύπελλο είναι απίστευτο από αυτήν την άποψη, με όλους τους κορυφαίους επιθετικούς να σκοράρουν. Αυτό δεν συμβαίνει πάντα σε αυτά τα μεγάλα τουρνουά. Νομίζω ότι οι οπαδοί και τα μέσα ενημέρωσης εκτιμούν να το παρακολουθούν. Με βάζει στην σωστή ψυχολογική κατάσταση για να είμαι στην καλύτερη δυνατή κατάσταση, με κύριο στόχο να κατακτήσω το Παγκόσμιο Κύπελλο και όχι το Χρυσό Παπούτσι».

Σύμφωνα με τον έμπειρο επιθετικό (73 γκολ σε όλες τις διοργανώσεις), «αυτή η σεζόν πηγαίνει πολύ καλά από αυτήν την άποψη, αλλά προφανώς, μπορείς να αντιμετωπίσεις μερικούς παίκτες πολύ υψηλής ποιότητας. Και νομίζω ότι αυτό με κρατά... πεινασμένο, αυτό είναι που με ωθεί στο μέγιστο επίπεδό μου».

Αναφερόμενος στον Κέιν, ο προπονητής της εθνικής Αγγλίας, Τόμας Τούχελ, επεσήμανε χαρακτηριστικά: «Δεν έχω λόγια, μου τελειώνουν οι νέοι τρόποι να τον περιγράψω. Είναι ο ηγέτης μας, είναι ο αρχηγός μας, δίνει το παράδειγμα. Είναι στην φόρμα της ζωής του, στο απόγειο της καριέρας του. Είναι έτοιμος να ηγηθεί με το παράδειγμα και να πιέσει τους πάντες. Είναι επομένως προνόμιο να τον έχουμε ως αρχηγό και προνόμιο να είμαι ο προπονητής του».

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