Ευρωπαϊκό U20: Η Εθνική Νέων Γυναικών για την άνοδο απέναντι στο Μαυροβούνιο

Ένα βήμα μακριά από τον μεγάλο της στόχο βρίσκεται η Εθνική Νέων Γυναικών, καθώς σήμερα (18.00) αντιμετωπίζει το Μαυροβούνιο στον ημιτελικό της Ευρωπαϊκού U20 (Β’ Κατ.) που διεξάγεται στο Σαμόκοφ της Βουλγαρίας και με νίκη εξασφαλίζει την άνοδο στην Α’ κατηγορία.

Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα που είναι αήττητο ως τώρα στην διοργάνωση αναζητά μια ακόμη νίκη, αυτή τη φορά απέναντι στο Μαυροβούνιο για να εξασφαλίσει την άνοδο στην Α’κατηγορία του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος. Αν δεν τα καταφέρει θα έχει άλλη μια ευκαιρία την Κυριακή απέναντι στον ηττημένο του ζευγαριού Πορτογαλία – Σλοβακία.

Οι αθλήτριες της Εθνικής Νέων Γυναικών έχουν παρουσιάσει, παρά τα προβλήματα τραυματισμών, ένα εξαιρετικό αγωνιστικό πρόσωπο κάτι το οποίο θέλουν να συνεχίσουν και απέναντι στο Μαυροβούνιο σε έναν ημιτελικό που έχει χαρακτήρα τελικού.

Ο Γιάννης Παπούλης, συνεργάτης της Φρόσως Δρακάκη στον πάγκο της Εθνικής Νέων Γυναικών χαρακτήρισε το Μαυροβούνιο μια ομάδα που παίζει έξυπνα και δήλωσε…

«Το Μαυροβούνιο είναι μια πολύ ποιοτική ομάδα με πολύ καλές παίκτριες στην περιφέρεια και ψηλές που τελειώνουν πολύ καλά την δημιουργία από τις παραπάνω. Παίζει πολύ έξυπνα στην άμυνα και δεν είναι τυχαίο ότι έφτασε μέχρι τον ημιτελικό. Εμείς πρέπει αρχικά να πατήσουμε πάνω στις εμφανίσεις μας μέχρι τώρα και να παίξουμε ακόμα καλύτερα σε έναν αγώνα που θα μας εξασφαλίσει την άνοδο. Όλη η ομάδα κάνει καταπληκτική δουλειά και αυτό θα φανεί στο γήπεδο αύριο. Είμαστε προετοιμασμένοι για όλες τις καταστάσεις και απλά πρέπει να παίξουμε σύμφωνα με τις δυνατότητες μας».

Το Μαυροβούνιο είναι μια ομάδα που έχει για κορυφαία παίκτρια την Ατίνα Ράντεβιτς, η οποία σε τέσσερα παιχνίδια έχει 19,3 πόντους μέσο όρο. Από την άλλη η Λιούμπε Αντριτς έχει ως τώρα 12 πόντους μ.ο. και 7 ριμπάουντ.

Η Εθνική Νέων Γυναικών στο παρελθόν έχει αντιμετωπίσει μια φορά το Μαυροβούνιο το 2015 στο Ευρωπαϊκό Β΄Κατηγορίας (Ποντγκόριτσα) με την Ελλάδα να επικρατεί με 54-47.

Δείτε ΕΔΩ τον σημερινό αγώνα με το Μαυροβούνιο.

Στο άλλο παιχνίδι για τα ημιτελικά της διοργάνωσης (20.30) η Πορτογαλία θα αντιμετωπίσει τη Σλοβακία.