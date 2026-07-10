Ντε Λαρέα στο SDNA: «Κορυφαίος ο Μοντέρο, ο Μπάντιο είναι κάτι άλλο» (vid)

Στα 20 του χρόνια ο Ισπανός γκαρντ μετέφερε το μεγάλο του ταλέντο από την Ισπανία και την Βαλένθια εκεί, όπου έπρεπε: στο ΝΒΑ και τους Ντάλας Μάβερικς. Αποστολή στο Λας Βέγκας: Τόλης Κοτζιάς.

Στη περίπτωση του Σέρχιο Ντε Λαρέα ισχύει ακριβώς το «από μικρός φαινότανε». Ο Ισπανός γκαρντ ήταν εξαιρετικός πέρυσι στο Ευρωμπάσκετ, φέτος μάγεψε τα πλήθη με την σπουδαία Βαλένθια και στα 20 του δεν έχασε χρόνο. Πήρε τον δρόμο από την Ισπανία και τις «νυχτερίδες» για εκεί, όπου επιτάσσουν τα προσόντα του. Για τους καλύτερους, το ΝΒΑ, δηλαδή, και τους Ντάλας Μάβερικς.

Επιλέχθηκε στο νο25 στο ντραφτ του προηγούμενου μήνα και πριν από λίγες ώρες έδωσε το πρώτο του παιχνίδι με τους Μαβς κόντρα στους Ουόριορς, στο πλαίσιο της πρεμιέρας του σάμερ λιγκ του Λας Βέγκας. Στο πρώτο ημίχρονο φαινόταν τρακαρισμένος (ή κάπως έτσι), στο δεύτερο έδειξε ορισμένους από τους λόγους, που πήγε στο ΝΒΑ. Τελικός απολογισμός στην ήττα της ομάδας του με 101-90; Σημείωσε 9 πόντους (με 1/9 τρίποντα), πήρε 6 ριμπάουντ και μοίρασε 5 ασίστ ο Ισπανός γκαρντ, ο οποίος είναι θέμα χρόνου να αρχίσει να παίζει έτσι όπως περιμένουμε να παίζει.

Μετά το τέλος του παιχνιδιού τον συναντήσαμε στα αποδυτήρια του «Thomas & Mack Center» και στον όχι πολύ χρόνο, που είχαμε, στην διάθεσή μας είπαμε τα απαραίτητα. Κυρίως για τους πρώην συμπαίκτες του και μεγάλα αποκτήματα Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού, Ζαν Μοντέρο, και Μπράνκου Μπάντιο. Ιδού τι είπε:

Για το πρώτο του ματς στο ΝΒΑ: «Είναι διαφορετικά από την Ευρώπη. Οι παίκτες είναι διαφορετικοί, τα σώματα είναι διαφορετικά. Νομίζω πως όλα είναι διαφορετικά. Πρέπει να καταλάβω πως να κάνω το καλύτερο».

Για το αν είναι έτοιμος για το ΝΒΑ: «Ναι, ναι».

Για τον συμπαίκτη του στους Ντάλας Μάβερικς, Κούπερ Φλαγκ: «Σπουδαίος τύπος».

Για τις αλλαγές στην Βαλένθια: «Δεν ξέρω. Είμαι σίγουρος πως όσοι είναι στην ομάδα θα κάνουν πολύ καλή δουλειά, ψάχνουν για τους καλύτερους παίκτες, θέλουν να ανταγωνιστούν. Είμαι σίγουρος πως θα το κάνουν αυτό. Είμαι ενθουσιασμένος για τη νέα σεζόν, θέλω να τους δω να παίζουν με άλλο στιλ, με άλλον προπονητή. Εξαιρετικός προπονητής (σ.σ. Τσάβι Αλμπερτ, ο μέχρι πρότινος ασίσταντ του Μαρτίνεθ). Ας δούμε πως θα τα πάει».

Για την μεταγραφή του Μοντέρο στον Ολυμπιακό: «Νομίζω είναι σπουδαία μεταγραφή. Ξέρετε τον Μοντέρο. Για εμένα είναι εξαιρετικός παίκτης. Πέρσι ήταν ο κορυφαίος παίκτης της Ευρώπης. Ο Ολυμπιακός έκανε μία εξαιρετική μεταγραφή. Σίγουρα πρέπει να του δίνουν την μπάλα και θα παίξει όπως ξέρει».

Για την μεταγραφή του Μπάντιο στον Παναθηναϊκό: «Είναι άλλη μεταγραφή, διαφορετικό στιλ. Έχει πιο αμυντικό στιλ. Νομίζω θα βοηθήσει τον Παναθηναϊκό να βελτιώσει την άμυνά του. Θα έχουν έναν ακόμα τύπο που μπορεί να παίξει καλή άμυνα πάνω στη μπάλα».