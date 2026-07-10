ΠΑΟΚ: «Δεν υπάρχουν λόγια για την απώλεια ενός νέου παιδιού» (pic)

Τα συλλυπητήριά της έστειλε και η ΠΑΕ ΠΑΟΚ, για την απώλεια της 15χρονης αθλήτριας του Δικεφάλου, Άννας-Μαρίας Πανταζώνη.

Η είδηση του θανάτου της 15χρονης ποδοσφαιρίστριας του Δικεφάλου έχει συγκλονίσει την ασπρόμαυρη οικογένεια, με την ΠΑΕ ΠΑΟΚ να στέλνει με τη σειρά της τα συλλυπητήρια στην οικογένειά της.

Αναλυτικά το μήνυμα του ΠΑΟΚ:

«Με βαθιά οδύνη, η ΠΑΕ ΠΑΟΚ αποχαιρετά τη 15χρονη αθλήτριά μας, Άννα-Μαρία Πανταζώνη.

Δεν υπάρχουν λόγια για την απώλεια ενός νέου παιδιού.

Η σκέψη μας είναι δίπλα στην οικογένεια και στους οικείους της αυτές τις δύσκολες ώρες.

Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τη σκεπάσει».