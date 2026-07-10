ΠΑΟΚ: «Δεν υπάρχουν λόγια για την απώλεια ενός νέου παιδιού» (pic)

Η είδηση του θανάτου της 15χρονης ποδοσφαιρίστριας του Δικεφάλου έχει συγκλονίσει την ασπρόμαυρη οικογένεια, με την ΠΑΕ ΠΑΟΚ να στέλνει με τη σειρά της τα συλλυπητήρια στην οικογένειά της.
Αναλυτικά το μήνυμα του ΠΑΟΚ:
«Με βαθιά οδύνη, η ΠΑΕ ΠΑΟΚ αποχαιρετά τη 15χρονη αθλήτριά μας, Άννα-Μαρία Πανταζώνη.
Δεν υπάρχουν λόγια για την απώλεια ενός νέου παιδιού.
Η σκέψη μας είναι δίπλα στην οικογένεια και στους οικείους της αυτές τις δύσκολες ώρες.
Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τη σκεπάσει».
Με βαθιά οδύνη, η ΠΑΕ ΠΑΟΚ αποχαιρετά τη 15χρονη αθλήτριά μας, Άννα-Μαρία Πανταζώνη.— PAOK FC (@PAOK_FC) July 10, 2026
Δεν υπάρχουν λόγια, όταν φεύγει ένα παιδί, πριν καν προλάβει να αγγίξει τα όνειρα του.
Η σκέψη μας είναι δίπλα στην οικογένεια και στους οικείους της αυτές τις δύσκολες ώρες.
Ας είναι ελαφρύ… pic.twitter.com/vnHUZiMFwo