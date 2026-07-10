Στην Ευελπίδων οι δύο συλληφθέντες για την υπόθεση του φονικού εμπρησμού στη Marfin

Έφτασαν στην Ευελπίδων προκειμένου να απολογηθούν οι δύο συλληφθέντες που κατηγορούνται για την υπόθεση εμπρησμού στα γραφεία της Marfin στο κέντρο της Αθήνας το 2010.

Οι δύο άνδρες 42 ετών αμφότεροι, συνελήφθησαν σήμερα, ενώ μία 46χρονη -που ζει εδώ και χρόνια στην Βρετανία- αναζητείται και έχει εκδοθεί διεθνές ένταλμα σύλληψης σε βάρος της.

Αναχώρησαν από την ΓΑΔΑ στις 5 με κατεύθυνση την Ευελπίδων κάτω από δρακόντεια μέτρα της αστυνομίας. Οι δύο συλληφθέντες φορούσαν αλεξίσφαιρα γιλέκα.

Οι πληροφορίες αναφέρουν πως οι δύο άνδρες είναι ενεργά στελέχη του αναρχικού χώρου, ενώ η 46χρονη έχει αποστασιοποιηθεί. Οι Αρχές έφτασαν στα ίχνη των τριών ατόμων μετά από ανώνυμη καταγγελία μέσω mail, με τον φάκελο της υπόθεσης να ανοίγει πάλι. Με νέα στοιχεία, στοιχεία και φωτογραφίες από παλιές δικογραφίες, οδηγήθηκαν στην ταυτοποίηση των τριών αυτών ατόμων.

Η Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών συνέταξε έκθεση και αυτή διαβιβάστηκε στον εισαγγελέα, ο οποίος έκρινε ότι υπάρχουν επαρκείς ενδείξεις για να γίνει ανάσυρση της δικογραφίας από το αρχείο και στη συνέχεια ο ανακριτής εξέδωσε τα εντάλματα.

Πηγή: iefimerida.gr