Στον Αθλητικό Σύλλογο Πέρα Κλουμπ το Τρόπαιο της ΑΕΚ (pics)

Εκτός από το Οικουμενικό Πατριαρχείο, το Τρόπαιο της Πρωταθλήτριας ΑΕΚ βρέθηκε και στα γραφεία του Αθλητικού Συλλόγου Πέρα.

Η «επίσκεψη» του Τροπαίου της Ένωσης στην Κωνσταντινούπολη είχε ιδιαίτερο συμβολισμό καθώς όπως τονίζεται «ο ΑΣ Πέρα Κλουμπ ειναι ο σύλλογος που ιστορικά εκπροσωπεί τον Ελληνισμό της Κωνσταντινούπολης».

Να σημειώσουμε πως κατά την εκδήλωση, το μέλος του ΔΣ της ΠΑΕ ΑΕΚ και Εκτελεστικός Διευθυντής της Ερασιτεχνικής Νίκος Παντερμαλής μετέφερε θερμό χαιρετισμού του διοικητικού ηγέτη της ΑΕΚ κ. Μάριου Ηλιόπουλου στα μέλη του Πέρα Κλουμπ και σε όλους τους Έλληνες της Πόλης.

Aναλυτικά η ενημέρωση της ΠΑΕ ΑΕΚ: «Ο αθλητικός σύλλογος Πέρα Κλουμπ, ο σύλλογος που ιστορικά εκπροσωπεί τον Ελληνισμό της Κωνσταντινούπολης, είχε την τιμή και τη χαρά να υποδεχθεί στη λέσχη του το Τρόπαιο του πρωταθλήματος που κατέκτησε η ΑΕΚ τη σεζόν 2025-26.

Το Τρόπαιο ήταν το κέντρο της προσοχής στην εκδήλωση που διοργάνωσε ο Πέρα Κλουμπ, στην οποία παρέστησαν παράγοντες και αθλητές του συλλόγου, αλλά και πλήθος Ελλήνων της Κωνσταντινούπολης.

Το μέλος του ΔΣ της ΠΑΕ ΑΕΚ και Εκτελεστικός Διευθυντής της Ερασιτεχνικής κ. Νίκος Παντερμαλής μετέφερε θερμό χαιρετισμού του διοικητικού ηγέτη της ΑΕΚ κ. Μάριου Ηλιόπουλου στα μέλη του Πέρα Κλουμπ και σε όλους τους Έλληνες της Πόλης.

Οι παριστάμενοι είχαν την ευκαιρία να φωτογραφηθούν με το Τρόπαιο και δεν έκρυψαν τη χαρά και τη συγκίνησή τους για το γεγονός ότι η ΠΑΕ ΑΕΚ έχει ανοίξει αυτόν τον δίαυλο επικοινωνίας με τον σύλλογο που ιστορικά εκπροσωπεί τα ελληνικά χρώματα και που το 1924 συνέπραξε, μέσω πρώην αθλητών του που είχαν εγκατασταθεί στην Αθήνα, στην ίδρυση της ΑΕΚ».