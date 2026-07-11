Πρώτος major τίτλος για τη Νόσκοβα! (vids)

Αλύγιστη η Λίντα Νόσκοβα, πήρε στα τρία σετ τον2 τσέχικο «εμφύλιο» απέναντι στην Καρολίνα Μούχοβα και κατέκτησε το τρόπαιο στο Wimbledon! ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΛΟΝΔΙΝΟ.

Η νεαρή Τσέχα (Νο.12) σταμάτησε την αντεπίθεση της 29χρονης συμπατριώτισσάς της (Νο.9) και μετά από έναν συναρπαστικό αγώνα διάρκειας 2 ωρών και 28 λεπτών, επικράτησε με 6-2, 5-7, 6-3, για να κατακτήσει τον πρώτο major τίτλο της καριέρας της.

Η 21χρονη τενίστρια ήταν έτοιμη να πάρει... πανεύκολη νίκη, όμως η Μούχοβα έκανε απίστευτο comeback στο δεύτερο σετ, έσωσε πέντε ματς πόιντ και έφερε το ματς στα ίσα!

Παρόλα αυτά, η Νόσκοβα ξαναβρήκε τον εαυτό της μετά την απώλεια του δεύτερου σετ, πέτυχε το καθοριστικό μπρέικ στο τρίτο και τελικά διατήρησε την ψυχραιμία της, για να φτάσει στην τεράστια νίκη!

Παράλληλα, ήταν και μια τεράστια απογοήτευση για τη Μούχοβα, που έχασε για δεύτερη φορά σε τελικό και είχε μια μεγάλη ευκαιρία για τον πρώτο Grand Slam τίτλο της.

Η Νόσκοβα, λοιπόν, ξεκίνησε δυνατά τον αγώνα και πήρε σημαντικό προβάδισμα στο τέταρτο γκέιμ (3-1), που της έδωσε το δικαίωμα να πιέσει όταν η Μούχοβα σέρβιρε στο 5-2. Μετά από τέσσερα χαμένα σετ πόιντ, τα κατάφερε στο πέμπτο και έβαλε βάσεις για τη νίκη.

Όταν, μάλιστα, σημείωσε ένα ακόμα μπρέικ στο έκτο γκέιμ του δεύτερου σετ και προηγήθηκε με 4-2 και 5-2 στη συνέχεια, όλα έδειχναν ότι θα έφτανε σε μια επιβλητική νίκη.

Είχε, μάλιστα, και τρία ματς πόιντ στο σερβίς της Μούχοβα στο 5-3, όμως η Νο.9 τενίστρια στον κόσμο έμεινε όρθια μέσα σε πανζουρλισμό και τα έπαιξε... όλα για όλα στο επόμενο γκέιμ!

Κυριευμένη από το άγχος η Νόσκοβα, έχασε ένα ακόμα ματς πόιντ με διπλό λάθος και αφού έσωσε έξι μπρέικ πόιντ με τη βοήθεια του σερβίς της, «παραδόθηκε» στο έβδομο και η Μούχοβα ξαναμπήκε στη διεκδίκηση του σετ.

Μετά από το πέμπτο χαμένο ματς πόιντ της Νόσκοβα στο επόμενο γκέιμ, η Μούχοβα κράτησε για το 5-5 και πέτυχε δεύτερο σερί μπρέικ στο επόμενο γκέιμ. Με το πέμπτο διαδοχικό της γκέιμ έφερε το ματς στα ίσα και πλέον έγινε το φαβορί για τη νίκη!

Η Νόσκοβα, ωστόσο, επέστρεψε, βρήκε την ψυχραιμία της και πέρασε γρήγορα στη θέση του οδηγού στο τρίτο σετ (2-0). Σερβίροντας πλέον πολύ καλά, κράτησε» μέχρι το τέλος και όταν πήρε τις μπάλες να σερβίρει για τη νίκη, δεν έδωσε για δεύτερη φορά δικαιώματα! Έκλεισε τον αγώνα στο έκτο ματς πόιντ της και είναι η νέα βασίλισσα του Λονδίνου!

Είναι, μάλιστα, η νεαρότερη νικήτρια του Wimbledon μετά τη συμπατριώτισσά της Πέτρα Κβίτοβα το 2011.