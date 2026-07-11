Τα δάκρυα και η... πρώην φίλη της Μούχοβα (vids)

Απογοητευμένη για την απώλεια του τίτλου, η Καρολίνα Μούχοβα έβαλε τα κλάματα στην τελετή απονομής του Wimbledon.

Βρήκε, όμως, το κουράγιο στη συνέχεια να μιλήσει στο κοινό και, μάλιστα σκόρπισε και γέλια!

«Θα ξεκινήσω με τη Λίντα, την πρώην φίλη μου», είπε για τη Νόσκοβα και η ατμόσφαιρα έγινε αμέσως πιο ελαφριά.

Έκλαψε, όμως, και λίγο αργότερα, όταν αναφέρθηκε στην ομάδα της και τους ανθρώπους της που ταξίδεψαν στο Λονδίνο για να τη δουν...