Κριτική Παναθηναϊκού: «Έλαμψε» ο Γιάγκουσιτς, μεγάλο ματς ο Ζαρουρί

Ο Παναθηναϊκός νίκησε με 3-0 την Γκρασχόπερ και το SDNA σχολιάζει την απόδοση των παικτών του Τζέικομπ Νίστρουπ. Κορυφαίος ο Γιάγκουσιτς, σπουδαίο ματς ο Ζαρουρί, σκόραρε ξανά ο Ταμπόρδα.

Ινιάκι Πένια: Πολύ σταθερός και καλός στις εξόδους και με την μπάλα στα πόδια, ενώ την μοναδική φορά που χρειάστηκε έκανε σπουδαία επέμβαση στα τελευταία λεπτά.

Γιώργος Κυριακόπουλος: Καλός όσο αγωνίστηκε, έφτιαξε μια φάση με πανέξυπνη μπαλιά στην πλάτη της άμυνας και είχε καλές αποφάσεις στο διάστημα που πρέσαραν ψηλά οι Ελβετοί.

Στέφαν Ντε Φράι: Θετικό ντεμπούτο για τον Ολλανδό στόπερ, που έδειξε δείγματα της τεράστιας κλάσης του και των όσων μπορεί να προσφέρει στην ομάδα.

Ίνγκι Ίνγκασον: Σταθερότατος ο Ισλανδός κεντρικός αμυντικός, που έκανε καλό δίδυμο με τον Ντε Φράι και δεν αντιμετώπισε το παραμικρό πρόβλημα από τους αντιπάλους του.

Ντάβιντε Καλάμπρια: Έπαιξε και στο δεξί, αλλά και στο αριστερό άκρο της άμυνας, έχοντας πολύ θετική παρουσία και συμβολή τόσο επιθετικά, όσο και ανασταλτικά.

Πέδρο Τσιριβέγια: Καλό ματς από τον Ισπανό χαφ, που πήρε την μπάλα στα πόδια του, έβγαλε ωραίες μπαλιές, απείλησε με σουτ και ήταν καλός και στα μετόπισθεν.

Σωτήρης Κοντούρης: Θετικότατη εικόνα και για τον Έλληνα χαφ, που έδειξε το ταλέντο του, προσπάθησε να φτιάξει φάσεις και είχε μεγάλη συμμετοχή στο παιχνίδι της ομάδας του.

Αντριάνο Γιάγκουσιτς: Ο κορυφαίος και πιο δραστήριος παίκτης του Παναθηναϊκού. Πήγε σε ατομικές ενέργειες, είχε δοκάρι, πέτυχε ένα υπέροχο γκολ και γενικά πρωταγωνίστησε και γνώρισε την αποθέωση από τον κόσμο.

Ανάς Ζαρουρί: Πολύ καλός και ο Μαροκινός εξτρέμ, που σπατάλησε μια καλή ευκαιρία στο πρώτο ημίχρονο αλλά ταλαιπώρησε πολύ τους αντιπάλους του και πήρε την... ρεβάνς στην επανάληψη, με καταπληκτικό τέρμα με το δεξί.

Σαντίνο Αντίνο: Δραστήριος και ορεξάτος ο Αργεντινός, ο οποίος έκανε ντρίμπλες, πατούσε περιοχή, προσπάθησε να φτιάξει φάσεις αλλά του έλειψε το κάτι παραπάνω στην τελική απόφαση.

Ανδρέας Τετέι: Έδωσε αρκετές μάχες με τους αντίπαλους αμυντικούς, έφτιαξε φάσεις για τον εαυτό του και η παρουσία του είχε θετικό πρόσημο κι ας μην σκόραρε.

Τριαντάφυλλος Τσάπρας: Πάρα πολύ καλός στο δεύτερο ημίχρονο που αγωνίστηκε, έχοντας συμμετοχή στα δύο τελευταία γκολ του Παναθηναϊκού και κερδίζοντας το χειροκρότημα του κόσμου.

Αχμέντ Τουμπά: Σταθερότατος στο διάστημα που αγωνίστηκε, δεν αντιμετώπισε κανένα πρόβλημα από τους αντίπαλους επιθετικούς.

Γιώργος Κάτρης: Μια από τα ίδια και για τον έτερο στόπερ του Παναθηναϊκού, που είχε μάλιστα κάποιες πολύ καλές αμυντικές ενέργειες στα τελευταία λεπτά.

Παναγιώτης Μπινιάρης: «Επιστρατεύτηκε» σε ένα ακόμα παιχνίδι στην θέση του αριστερού μπακ, δείχνοντας ότι μπορεί να αποτελέσει αξιόπιστη λύση παρά το νεαρό της ηλικίας του.

Ετιέν Καμαρά: Ψύχραιμος με την μπάλα στα πόδια, με καλές αποφάσεις, με ενέργεια και γενικά αρκετά ορεξάτος ο Γάλλος χαφ του «Τριφυλλιού».

Μανώλης Σιώπης: Έπαιξε για λίγα λεπτά και πρόλαβε να «γράψει» ασίστ στον Ταμπόρδα με κίνηση ως εξτρέμ (!) και να απειλήσει με δικό του σουτ, έχοντας πολύ καλή παρουσία.

Άνταμ Τσέριν: Πολύ θετική η εικόνα του στο διάστημα που έπαιξε, είχε μάλιστα και μια καλή ευκαιρία για να σκοράρει.

Βισέντε Ταμπόρδα: Ένα ακόμα γκολ για τον Αργεντινό, που βρίσκεται πάντα στο κατάλληλο σημείο και το απέδειξε για μια ακόμα φορά, γνωρίζοντας την αποθέωση από τον κόσμο.

Παύλος Παντελίδης: Ορεξάτος και δραστήριος, με αρκετά τρεξίματα, έδειξε πολύ θετικό πρόσωπο.

Ελμίν Ραστόντερ: Δεν φάνηκε πάρα πολύ αφού δεν τροφοδοτήθηκε από τους συμπαίκτες του, όμως το πρόσημο της παρουσίας του ήταν θετικό.