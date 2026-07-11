Παναθηναϊκός: Περνάει ιατρικά στο «ΥΓΕΙΑ» την Δευτέρα ο Κρίστιανσεν

Ο Βίκτορ Κρίστιανσεν θα περάσει την Δευτέρα από εκτεταμένα ιατρικά τεστ στο «ΥΓΕΙΑ», προκειμένου να καθοριστεί εάν θα ολοκληρωθεί η μεταγραφή του στον Παναθηναϊκό.

Ο Βίκτορ Κρίστιανσεν βρέθηκε σήμερα σε εξειδικευμένο ιατρικό κέντρο στην Ιταλία για να περάσει από ιατρικές εξετάσεις, ενώ ο δεύτερος κύκλος θα έρθει το πρωί της Δευτέρας, όταν θα περάσει από εκτεταμένα ιατρικά τεστ στο «ΥΓΕΙΑ».

Όπως είναι γνωστό, τα αποτελέσματα των εξετάσεων αυτών θα καθορίσουν εάν θα ολοκληρωθεί η μεταγραφή του στον Παναθηναϊκό, ο οποίος έχει συμφωνήσει με την Λέστερ για δανεισμό με οψιόν αγοράς, που θα ενεργοποιηθεί εφόσον αγωνιστεί τουλάχιστον στο 50% των αγώνων της επόμενης σεζόν για 45+ λεπτά.

Το Who is Who

Ο Κρίστιανσεν ξεκίνησε την καριέρα του από τα τμήματα υποδομών της Κοπεγχάγης και το καλοκαίρι του 2021 προωθήθηκε στην πρώτη ομάδα, στην οποία αγωνιζόταν μέχρι τον Ιανουάριο του 2023. Στο διάστημα αυτό κατέγραψε 73 συμμετοχές, με απολογισμό 1 γκολ και 8 ασίστ, «αναγκάζοντας» την Λέστερ να δαπανήσει 14 εκατ. ευρώ για να τον αποκτήσει.

Την σεζόν 2023-24 έπαιξε ως δανεικός στην Μπολόνια, μετρώντας 34 συμμετοχές με 4 ασίστ, ενώ στις «Αλεπούδες» έχει παίξει συνολικά 51 φορές, μοιράζοντας και 2 ασίστ. Την σεζόν που ολοκληρώθηκε ωστόσο ταλαιπωρήθηκε από τραυματισμούς στο γόνατο και έμεινε έξω για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, καταγράφοντας μόλις 6 συμμετοχές.

Σε διεθνές επίπεδο μετράει 18 συμμετοχές με την Δανία, ενώ νωρίτερα είχε περάσει και από τα μικρότερα ηλικιακά κλιμάκια (Κ16, Κ17, Κ18, Κ19 και Κ21).

Η συνύπαρξη Κρίστιανσεν και Νίστρουπ στην Κοπεγχάγη

Αξίζει να αναφερθεί ότι ο Κρίστιανσεν έχει αγωνιστεί 10 φορές έως τώρα υπό τις οδηγίες του νυν προπονητή του Παναθηναϊκού, Γιάκομπ Νίστρουπ, κατά την διάρκεια της κοινής θητείας τους στην Κοπεγχάγη. Ο Δανός μπακ έπαιξε σε 5 ματς Πρωταθλήματος, πετυχαίνοντας και 1 γκολ, κατέγραψε 1 συμμετοχή στο Κύπελλο αλλά και 4 στο Champions League, απέναντι σε Μάντσεστερ Σίτι (2 ματς, έβγαλε όλο το 90λεπτο), Σεβίλλη (έβγαλε όλο το 90λεπτο) και Μπορούσια Ντόρτμουντ (έπαιξε για 32 λεπτά).