ΜΜΕ Σουηδίας: «Done deal ΠΑΟΚ-Μάλμε για Άλι»

Οι Σουηδοί θεωρούν τελειωμένη τη μεταγραφή του Τάχα Άλι στον ΠΑΟΚ - Τι αναφέρει ο δημοσιογράφος που αποκάλυψε το θέμα.

Ραγδαίες εξελίξεις στην επικείμενη μεταγραφή του 28χρονου Σουηδού στον Δικέφαλο, καθώς ο Ντάνιελ Κριστόφερσον που αποκάλυψε το ενδιαφέρον του ΠΑΟΚ, ξαναχτυπά με νέες λεπτομέρειες.

«Ο Τάχα Άλι στον ΠΑΟΚ είναι τελειωμένη υπόθεση! Όλες οι πλευρές έχουν συμφωνήσει και αναμένεται να ανακοινωθεί επίσημα σύντομα. Ο διεθνής ποδοσφαιριστής δεν αναμένεται να αγωνιστεί αύριο, με το πλάνο να ταξιδέψει για την Ελλάδα στις αρχές της επόμενης εβδομάδας», αναφέρει ο Σουηδός ρεπόρτερ.

Υπενθυμίζεται πως ο Τάχα Άλι ανήκει στη Μάλμε, η οποία αγωνίζεται αύριο (12/7) με τη Γκέτεμποργκ, με το συμβόλαιό του να ολοκληρώνεται τον προσεχή Δεκέμβριο.