Μένει στους Μπακς ο Γκάρι Τρεντ Τζούνιορ με νέο τετραετές συμβόλαιο

Ο Γκάρι Τρεντ Τζούνιορ βγήκε στην αγορά ως free agent, με το όνομά του να συνδέεται και με τους Λος Άντζελες Λέικερς, ωστόσο ο έμπειρος καλαθοσφαιριστής, βλέποντας ότι δεν παίρνει το συμβόλαιο που ήθελε, ήρθε σε συμφωνία με τους Μπακς για την παραμονή του.
Έτσι, ο Τρεντ Τζούνιορ έβαλε την υπογραφή του σε νέο συμβόλαιο με τα «Ελάφια» που θα έχει διάρκεια τεσσάρων χρόνων με συνολικές απολαβές στα 64 εκατ. δολάρια, με τον έμπειρο γκαρντ να μένει στους Μπακς που μετά την αποχώρηση του Γιάννη Αντετοκούνμπο έχουν μπει σε φάση αναδόμησης.
Free agent guard Gary Trent Jr. has agreed to a four-year, $64 million deal to stay with the Milwaukee Bucks, Klutch Sports CEO Rich Paul and agent Lucas Newton tells ESPN. pic.twitter.com/hZMDvuA816— Shams Charania (@ShamsCharania) July 11, 2026