Μένει στους Μπακς ο Γκάρι Τρεντ Τζούνιορ με νέο τετραετές συμβόλαιο

Ο 27χρονος γκαρντ δεν βρήκε το συμβόλαιο που έψαχνε και τελικά κατέληξε σε συμφωνία με τους Μιλγουόκι Μπακς για την παραμονή του.

Ο Γκάρι Τρεντ Τζούνιορ βγήκε στην αγορά ως free agent, με το όνομά του να συνδέεται και με τους Λος Άντζελες Λέικερς, ωστόσο ο έμπειρος καλαθοσφαιριστής, βλέποντας ότι δεν παίρνει το συμβόλαιο που ήθελε, ήρθε σε συμφωνία με τους Μπακς για την παραμονή του.

Έτσι, ο Τρεντ Τζούνιορ έβαλε την υπογραφή του σε νέο συμβόλαιο με τα «Ελάφια» που θα έχει διάρκεια τεσσάρων χρόνων με συνολικές απολαβές στα 64 εκατ. δολάρια, με τον έμπειρο γκαρντ να μένει στους Μπακς που μετά την αποχώρηση του Γιάννη Αντετοκούνμπο έχουν μπει σε φάση αναδόμησης.