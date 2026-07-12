Ο Άγιαξ σε επαφές με την Τζιρόνα για τον Ουναΐ

Όπως αναφέρει ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο, ο «Αίαντας» είναι η τελευταία ομάδα που προστέθηκε στη λίστα των ενδιαφερόμενων για τον πρώην χαφ του Παναθηναϊκού, με τον Μίτσελ να έχει εισηγηθεί για την απόκτησή του.
Ο Άγιαξ, μάλιστα βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με την Τζιρόνα, με τους Ολλανδούς να συζητούν για την τιμή του Μαροκινού χαφ, αφού δεν θέλουν να καταβάλουν την ρήτρα των 25 εκατ. ευρώ που προβλέπει το συμβόλαιό του.
🚨🇲🇦 EXCLUSIVE: Ajax are in talks to try sign Azzedine Ounahi as new midfielder. 🔴⚪️— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 11, 2026
Negotiations ongoing on player and clubs side, there’s a €25m release clause into Ounahi contract at Girona.
Ajax trying negotiate on price; Michel wants him.
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