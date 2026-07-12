Ο Άγιαξ σε επαφές με την Τζιρόνα για τον Ουναΐ

Οι εμφανίσεις του Αζεντίν Ουναΐ στο Mundial προσέλκυσαν το έντονο ενδιαφέρον του Άγιαξ, με την ολλανδική ομάδα να βρίσκεται σε επαφές με την Τζιρόνα για την απόκτηση του Μαροκινού χαφ.

Όπως αναφέρει ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο, ο «Αίαντας» είναι η τελευταία ομάδα που προστέθηκε στη λίστα των ενδιαφερόμενων για τον πρώην χαφ του Παναθηναϊκού, με τον Μίτσελ να έχει εισηγηθεί για την απόκτησή του.

Ο Άγιαξ, μάλιστα βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με την Τζιρόνα, με τους Ολλανδούς να συζητούν για την τιμή του Μαροκινού χαφ, αφού δεν θέλουν να καταβάλουν την ρήτρα των 25 εκατ. ευρώ που προβλέπει το συμβόλαιό του.