Μούχοβα: «Πισωγύρισμα, αλλά και επιπλέον κίνητρο»

Η Καρολίνα Μούχοβα ήταν σε αρκετά άσχημη ψυχολογική κατάσταση όταν έκανε την εμφάνισή της στη συνέντευξη τύπου. AΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΛΟΝΔΙΝΟ.

«Ήταν μια δύσκολη ήττα», παραδέχτηκε η 29χρονη Τσέχα μετά την ήττα στον τελικό του Wimbledon από τη Λίντα Νόσκοβα.« Είμαι πολύ απογοητευμένη. Παρ' όλα αυτά, το ότι έφτασα στον τελικό είναι κάτι που σίγουρα θα δεχόμουν πριν ξεκινήσει το τουρνουά. Έκανα δύο εξαιρετικές εβδομάδες. Πιστεύω ότι με τον χρόνο θα είμαι χαρούμενη με τα αποτελέσματα που πέτυχα τις τελευταίες εβδομάδες».

Για τις σκέψεις της στα ματς πόιντ της Νόσκοβα είπε: «Τι περνούσε από το μυαλό μου; Απλώς ήθελα να παλέψω για κάθε πόντο. Αυτό το τουρνουά σημαίνει πολλά για μένα. Σκεφτόμουν: «Δεν θέλω να χάσω με 6-2, 6-2. Θα κάνω τα πάντα για να της σπάσω το σερβίς και να κρατήσω το δικό μου». Εξακολουθούσα να πιστεύω ότι μπορούσα να γυρίσω το παιχνίδι».

Για το ξεκίνημα του τρίτου σετ, όταν έχασε μπρέικ πόιντ, ανέφερε: «Όλα συνέβησαν τόσο γρήγορα που δεν έχω προλάβει να τα σκεφτώ πολύ. Αν έπρεπε να διαλέξω μία στιγμή που μετανιώνω περισσότερο, θα έλεγα το πρώτο γκέιμ του τρίτου σετ. Είχα πλεονέκτημα και ένα forehand που ήθελα να στείλω στην ευθεία, αλλά τελικά το έπαιξα διαγώνια και εκείνη το τελείωσε με smash. Αν είχα προηγηθεί με 1-0, θα ήταν εντελώς διαφορετικό το ξεκίνημα του σετ για μένα. Αλλά δεν έγινε».

Για την απόδοσή της σχολίασε: «Νομίζω ότι σήμερα ήταν ένας από τους χειρότερους αγώνες μου σε αυτό το τουρνουά. Στα προηγούμενα παιχνίδια έπαιξα καλύτερα. Ξεκίνησα πολύ αργά. Από την άλλη, αξίζουν συγχαρητήρια στη Λίντα. Έπαιξε πολύ καλά και μου έκανε τη ζωή δύσκολη. Στο δεύτερο σετ, όταν έκανα το μπρέικ, μετά άλλο ένα μπρέικ, κράτησα το σερβίς μου και κέρδισα το σετ, ένιωσα ότι το μομέντουμ ήταν με το μέρος μου. Ένιωσα ότι μπορούσα να το γυρίσω. Παρότι δεν αισθανόμουν καλά μέσα στο γήπεδο σήμερα, έλεγα στον εαυτό μου ότι θα περνούσα την μπάλα από το φιλέ με όποιον τρόπο μπορούσα».

Θεωρεί ότι της στοίχισε η υπερπροσπάθεια στα ημιτελικά κόντρα στην Κόκο Γκοφ. «Θα έλεγα ότι μετά τον ημιτελικό ήταν πολύ δύσκολο. Το ένιωθα σωματικά. Ήμουν λίγο πιο κουρασμένη μετά τον αγώνα με την Κόκο. Δεν ήθελα να το σκέφτομαι. Έλεγα στον εαυτό μου ότι θα δώσω τα πάντα. Ίσως αυτό να έπαιξε ρόλο. Επίσης και το άγχος. Ήθελα πάρα πολύ να κερδίσω σήμερα και ίσως από την αρχή να με έκανε λίγο πιο σφιγμένη».

Πόσο θα της πάρει να ξεπεράσει αυτή την ήττα; «Σίγουρα θα χρειαστώ μερικές ημέρες. Όμως έφτασα στον τελικό. Είναι μια πολύ σημαντική επιτυχία. Είναι κάτι που θα δεχόμουν με χαρά πριν ξεκινήσει το τουρνουά. Νομίζω ότι το παιχνίδι μου είναι σε καλό επίπεδο και συνεχίζω να βελτιώνομαι. Νιώθω καλά μέσα στο γήπεδο. Είναι όνειρο και στόχος μου να σηκώσω ένα τρόπαιο Grand Slam. Αυτή η ήττα είναι ένα πισωγύρισμα, αλλά ταυτόχρονα και ένα επιπλέον κίνητρο».