Άργος: Προφυλακίστηκαν οι αστυνομικοί για τους πυροβολισμούς κατά του 20χρονου

Προφυλακιστέοι κρίθηκαν οι δύο αστυνομικοί, για τον σοβαρό τραυματισμό του 20χρονου κατά τη διάρκεια καταδίωξης στο Άργος , έπειτα από την πολύωρη απολογία τους το Σάββατο (11.07.2026) στο Δικαστικό Μέγαρο Ναυπλίου.

Σε σοκ παραμένει η τοπική κοινωνία του Άργους μετά το σοβαρό περιστατικό καταδίωξης από αστυνομικούς, οι οποίοι άνοιξαν πυρ και τραυμάτισαν σοβαρά τον 20χρονο που νοσηλεύεται διασωληνωμένος. Εισαγγελέας και ανακριτής αποφάσισαν την προφυλάκιση των αστυνομικών, οι οποίοι θα οδηγηθούν στη φυλακή έως την εκδίκαση της υπόθεσης.

Σε βάρος τους επίσης έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, καθώς και για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων, αναφορικά με τους πυροβολισμούς που είχαν ως αποτέλεσμα τον βαρύτατο τραυματισμό του νεαρού οδηγού.

Υπενθυμίζεται ότι, οι δύο αστυνομικοί της ΟΠΚΕ που ενεπλάκησαν στην καταδίωξη στο Άργος και πυροβόλησαν πάνω από 10 φορές, οδηγήθηκαν ενώπιον της ανακρίτριας στο Ναύπλιο για να απολογηθούν σήμερα (11.07.2026). Οι ίδιοι φέρονται να υποστήριξαν ότι οι βολές τους δεν είχαν ευθεία πορεία, αλλά στόχευαν στον εκφοβισμό του νεαρού.

Ντοκουμέντο από την αιματηρή καταδίωξη στο Άργος, εξασφάλισε το MEGA. Σε βίντεο, οι αστυνομικοί αρχίζουν να πυροβολούν κατά του 20χρονου. Δευτερόλεπτα μετά, εκείνος έπεσε βαριά τραυματισμένος, ενώ στη συνέχεια ακούγονται οι πρώτες σειρήνες των περιπολικών. Το ρολόι της κάμερας έδειχνε 00:54:30 δευτερόλεπτα και σε λιγότερο από ένα λεπτό μετά άρχισαν οι πυροβολισμοί.

Στο σημείο της συμπλοκής βρέθηκαν συνολικά 13 κάλυκες, ωστόσο, όπως αποδεικνύεται από το βιντεοληπτικό υλικό που εξασφάλισε το MEGA, οι πυροβολισμοί είναι τουλάχιστον 21. Παράλληλα, οι διάλογοι που ακολούθησαν είναι ενδεικτικοί του πανικού που επικρατεί.

Το πρωί του Σαββάτου (11.07.2026) οι αστυνομικοί οδηγήθηκαν ενώπιον του εισαγγελέα Ναυπλίου οι δύο αστυνομικοί που κατηγορούνται για απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση.

Επίσης, κεντρικό σημείο στην υπόθεση αποτελεί η ιατρική γνωμάτευση από το νοσοκομείο ΚΑΤ, όπου νοσηλεύεται ο 20χρονος, η οποία επιβεβαιώνει την ύπαρξη ξένου σώματος που μοιάζει με βολίδα στο κεφάλι του θύματος.

Η διαπίστωση αυτή αναιρεί προηγούμενες αναφορές περί απλών θραυσμάτων και καθιστά τη βαλλιστική εξέταση κρίσιμη για τη διαλεύκανση του περιστατικού.

Αναμένεται τόσο το τελικό ιατροδικαστικό πόρισμα όσο και τα αποτελέσματα των βαλλιστικών ελέγχων στα όπλα των αστυνομικών, ώστε να εξακριβωθεί ποιος από τους δύο πυροβόλησε τον νεαρό.

Πηγή: newsit.gr