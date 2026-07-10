Το «πράσινο φως» του Ζέλικο για την υπόθεση Όσμαν και το all in για πόιντ γκαρντ

Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς μίλησε με τον Τζέντι Όσμαν και έδωσε το «πράσινο φως» στη διοίκηση του Παναθηναϊκού Aktor για την πώληση του Τούρκου φόργουορντ. All in του «τριφυλλιού» για επιπλέον ενίσχυση στη θέση «1».

Καταιγιστικές είναι οι εξελίξεις τις τελευταίες ώρες αναφορικά με τον Τζέντι Όσμαν και τη επικείμενη μετακίνησή του στη Θεσσαλονίκη για λογαριασμό του ΠΑΟΚ.

Ο αρχηγός της εθνικής Τουρκίας, έχοντας στα χέρια του πρόταση 9 εκατ. ευρώ για τρία χρόνια, συζήτησε με τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς για την πρόταση των «ασπρόμαυρων», αλλά και τον ρόλο που θα είχε στο «τριφύλλι» την ερχόμενη σεζόν.

Ο Σέρβος προπονητής, λοιπόν, άναψε το «πράσινο φως» προς τη διοίκηση της ομάδας, τόσο για να υπάρξει μια αποσυμφόρηση στις θέσεις των φόργουορντ με την αποχώρηση του άλλοτε NBAer, όσο και για να γίνει μια ακόμα καλύτερη κίνηση στη θέση «1».

Ως εκ τούτου, ο Παναθηναϊκός Aktor, που μέχρι στιγμής το φετινό καλοκαίρι έχει αποκτήσει τους Μπράνκου Μπάντιο, Ίζακ Μπόνγκα, Γκερσόν Γιαμπουσέλε και Μουσταφά Φαλ, αναμένεται να κάνει... all in για τον πλέι μέικερ.

Άλλωστε, το οικονομικό όφελος για τους «πράσινους» μετά την αποχώρηση του Όσμαν θα είναι πολύ μεγάλο, αφενός λόγω του buy out που θα καταβληθεί από τον ΠΑΟΚ (2 εκατ. ευρώ), αφετέρου λόγω της απουσίας του συμβολαίου του Τούρκου διεθνή.

Οι «πράσινοι» αναμένεται να κινηθούν για την απόκτηση ενός πλέι μέικερ, χωρίς ωστόσο να βιάζονται για το εν λόγω κομμάτι του «παζλ». Η αγορά αυτή τη στιγμή μοιάζει «στεγνή», όμως ο Παναθηναϊκός Aktor είναι... alert για να δυναμώσει ακόμα περισσότερο και στο «1».