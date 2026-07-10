Σίνερ: «Πηγή έμπνευσης ο Νόβακ»

O Γιάνικ Σίνερ «αποθέωσε» τον Νόβακ Τζόκοβιτς και... χτύπησε καμπανάκι εν όψει της αναμέτρησής του με τον Σάσα Ζβέρεφ στον τελικό του Wimbledon. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΛΟΝΔΙΝΟ.

«Νομίζω ότι πνευματικά ήξερα πως έπρεπε να ανεβάσω επίπεδο», είπε ο κορυφαίος τενίστας στον κόσμο στη συνέντευξη τύπου. «Το κατάφερα σήμερα και αυτό με βοήθησε πολύ. Δούλεψα πολύ σκληρά τις τελευταίες ημέρες για να βρω καλό ρυθμό. Θέλω επίσης να ευχαριστήσω την ομάδα μου, γιατί με βοήθησε να φτάσω τόσο σωματικά όσο και πνευματικά στην καλύτερη δυνατή κατάσταση, ώστε να είμαι όσο πιο ανταγωνιστικός γινόταν. Απέναντι στον Νόβακ, αν θέλεις να τον κοντράρεις στα ίσα, πρέπει να παίξεις το καλύτερο τένις σου. Σήμερα μπήκα στο γήπεδο σερβίροντας εξαιρετικά και αυτό με βοήθησε πολύ. Τα πράγματα θα μπορούσαν να είχαν εξελιχθεί πολύ δύσκολα αν μου έκανε break στο τρίτο σετ, γιατί έτσι είναι το τένις. Είμαι όμως χαρούμενος που διαχειρίστηκα αυτές τις στιγμές όσο καλύτερα μπορούσα. Ο Νόβακ είναι απίστευτα δύσκολος αντίπαλος, γιατί σε κάνει να νιώθεις συνεχώς πίεση. Ξέρεις ότι τίποτα δεν είναι εύκολο απέναντί του. Είμαι πολύ ικανοποιημένος από την εμφάνισή μου σήμερα».

Έπλεξε και το εγκώμιο του μεγάλου αντιπάλου του: «Είναι πραγματικά εκπληκτικό να τον βλέπεις να αποδίδει ακόμη σε τόσο υψηλό επίπεδο. Παρακολούθησα τον αγώνα που έδωσε με τον Φίλιξ και το επίπεδο ήταν απίστευτα υψηλό. Αποτελεί πραγματική πηγή έμπνευσης για όλους μας, αλλά και για τη νεότερη γενιά, δείχνοντας πόσο μεγάλη επίδραση μπορεί να έχει η σωστή νοοτροπία τόσο στο σώμα όσο και στο μυαλό. Για μένα είναι μια πραγματική έμπνευση. Το ότι τον βλέπω ακόμη στο tour και έχω την τιμή να αγωνίζομαι απέναντί του, να νιώθω την πίεση που σου ασκεί, είναι εμπειρίες που ελπίζω να με βοηθήσουν και στο μέλλον. Αυτό είναι το σημαντικό. Κάθε αγώνας είναι διαφορετικός και έχει τη δική του ιστορία. Εξαρτάται από το πού παίζουμε και από το πώς αισθανόμαστε σωματικά. Δεν δίνω ιδιαίτερη σημασία στην προϊστορία των μεταξύ μας αγώνων. Πιστεύω ότι κάθε παιχνίδι είναι διαφορετικό. Νιώθω πολύ τυχερός που έχω την ευκαιρία να αγωνίζομαι απέναντι στον Νόβακ».

Ο Σίνερ έχει κερδίσει τους εννιά τελευταίους αγώνες του απέναντι στον Σάσα Ζβέρεφ, όμως θεωρεί ότι τα πράγματα θα είναι διαφορετικά λόγω της αυτοπεποίθησής του. «Είδαμε πόσο επιθετικά αγωνίζεται και πόσο δυνατά σερβίρει. Είναι ένας πολύ δύσκολος αντίπαλος. Ήταν ήδη δύσκολος στο παρελθόν, αλλά τώρα είναι ακόμη περισσότερο, λόγω της αυτοπεποίθησης που έχει αποκτήσει. Όταν αρχίζεις να κερδίζεις τόσους πολλούς αγώνες και να χάνεις τόσο σπάνια, αυτό δείχνει ότι παίζεις εκπληκτικό τένις. Τον παρακολούθησα λίγο αυτές τις δύο εβδομάδες, όχι όμως πολύ. Είδα τον ημιτελικό του, επειδή αγωνιζόταν πριν από μένα, και ήταν πραγματικά πολύ επιθετικός. Έχει μεγάλη αυτοπεποίθηση αυτή τη στιγμή. Είναι πολύ χαλαρός μέσα στο γήπεδο, κι αυτό είναι σημαντικό. Είμαι χαρούμενος που θα τον αντιμετωπίσω. Θα προσπαθήσω να παίξω όσο καλύτερα μπορώ και μετά θα δούμε πώς θα εξελιχθεί ο αγώνας. Σίγουρα, όμως, θα είναι ένας πολύ δύσκολος αγώνας, πολύ διαφορετικός από όλους τους προηγούμενους που έχουμε δώσει μεταξύ μας. Παρ' όλα αυτά, απολαμβάνω τη στιγμή και θα δούμε πώς θα πάει».