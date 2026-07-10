Νέα ανησυχία για Ιωαννίδη στην Σπόρτινγκ Λισαβώνας

Ο Έλληνας επιθετικός ξεκίνησε... μετ' εμποδίων τη σεζόν.

Σύμφωνα με την πορτογαλική εφημερίδα «A’ Bola», ανησυχία προκαλεί η χθεσινή (9/7) απουσία του Φώτη Ιωαννίδη από το φιλικό με την Τορέενσε λόγω μυϊκής καταπόνησης.

Το ιστορικό του, όπως αναφέρεται, προκαλεί επιφυλάξεις, μιας και είχε πολύ περιορισμένο αριθμό εμφανίσεων στην πρώτη του σεζόν στην Πορτογαλία (22 συμμετοχές) λόγω διαδοχικών προβλημάτων, με τον ίδιο να δηλώνει πως θέλει να τα αφήσει όλα πίσω.

Το πρόβλημα δεν είναι ανησυχητικό (σ.σ. γράφτηκε, επίσης, για κάποιο διάστρεμμα που θέλει διαχείριση), αλλά παρακολουθείται στενά από το ιατρικό τιμ, ειδικά επειδή η σωματική φόρτιση θα αυξηθεί τις επόμενες ημέρες στην προετοιμασία και ποντάρουν στην αξία του.