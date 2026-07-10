Παρατείνεται ως τις 24 Ιουλίου η προθεσμία υποβολής φορολογικών δηλώσεων

Έως τις 24 Ιουλίου παρατείνεται η προθεσμία για την υποβολή φορολογικών δηλώσεων φυσικών και νομικών προσώπων, σύμφωνα με ανακοίνωση της ΑΑΔΕ.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΑΑΔΕ αναφέρει:

«Για τη διευκόλυνση των φορολογουμένων και με σκοπό την ομαλή ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής των φορολογικών δηλώσεων, λαμβάνοντας υπόψη τα σχετικά αιτήματα που υποβλήθηκαν από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδας, την ΠΟΦΕΕ και άλλους φορείς, με απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή, η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων φορολογικού έτους 2025 μετατίθεται για την Παρασκευή 24, Ιουλίου 2026 και ώρα 23:59:59.

Λαμβάνοντας υπόψη ότι μέχρι στιγμής έχουν υποβληθεί σχεδόν 6.200.000 αρχικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων και 300.000 δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων ο εναπομένων χρόνος κρίνεται επαρκής για την ομαλή ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής των δηλώσεων».