Τρίτη η Τζένγκο στο Diamond League του Μονακό

Την τρίτη θέση στον αγώνα ακοντισμού του Diamond League στο Μονακό κατέκτησε η Ελίνα Τζένγκο, πραγματοποιώντας καλύτερη προσπάθεια στα 58,20 μέτρα.

Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια συγκέντρωσε τους πρώτους πολύτιμους βαθμούς της στη φετινή σειρά αγώνων, διατηρώντας παράλληλα τις ελπίδες της για πρόκριση στον τελικό, όπου θα επιχειρήσει να υπερασπιστεί τον τίτλο της.

Η Τζένγκο ξεκίνησε τον αγώνα με βολές στα 54,58 μ. και 56,66 μ., ενώ η τρίτη της προσπάθεια ήταν άκυρη. Στην τέταρτη βολή πέτυχε τα 58,20 μ., επίδοση που αποδείχθηκε η κορυφαία της ημέρας. Παρά τη δεύτερη άκυρη προσπάθειά της στην πέμπτη βολή, κατάφερε να εξασφαλίσει θέση στην τελική τριάδα των αθλητριών, όπου είχε δικαίωμα για μία ακόμη προσπάθεια. Στην έκτη και τελευταία βολή σημείωσε 57,91 μ., χωρίς να βελτιώσει το 58,20 μ. που της χάρισε την τρίτη θέση.

Νικήτρια του αγώνα ήταν η εντυπωσιακή 18χρονη Ζίγι Γιαν από την Κίνα, η οποία κυριάρχησε με βολή στα 68,75 μέτρα. Στη δεύτερη θέση ολοκλήρωσε τον αγώνα η Αντριάνα Βιλάγκος από τη Σερβία με 63,18 μέτρα.